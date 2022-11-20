Стул барный Tolix Wood белый глянцевый
6 490 ₽
1 коробка / 6 шт.
Габариты: 45х45х144
Объем: 0,2916
Вес: 33 кг.
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Стул барный Tolix Wood со спинкой белый глянцевый
Стул полубарный Tolix Wood со спинкой оранжевый глянцевый
Стул полубарный Tolix Wood со спинкой черный глянцевый
Стул полубарный Tolix Wood со спинкой желтый
Стул Tolix барный голубой матовый