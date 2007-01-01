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Настоящее фото товара Стул Мобиус Бар конус барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мобиус Бар конус барный, серый
11 оценок
9 290
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Стул Мобиус Бар конус барный, серый - фото 1

Стул Мобиус Бар конус барный, серый

Артикул: CH-072-116
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота1210 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота1210 мм
  • Высота до сиденья710 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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