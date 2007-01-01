Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный
Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный
10 оценок
6 190
Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный - фото 1Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный - фото 2Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный - фото 3Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный - фото 4Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный - фото 5Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный - фото 6Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный - фото 7

Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный

Артикул: CH-081-598
10 оценок
Основные характеристики
  Ширина430 мм
  Глубина570 мм
  Высота860 мм
  Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул на металлокаркасе Texas с поворотным механизмом 360° Стул Texas - это про комфорт и функциональность! Благодаря поворотному механизму на 360° и плавному вращению вы сможете легко поворачиваться в любую сторону, сохраняя удобство в работе или отдыхе. Преимущества стула Texas: ✔ Стильный дизайн – обивка из плотной рогожки, приятной на ощупь и устойчивой к износу. ✔ Прочность и долговечность – каркас из качественной фанеры и плотного поролона обеспечивают комфорт и поддержку. ✔ Надежная конструкция – металлический каркас ног и поворотный механизм выдерживают нагрузку до 130 кг. ✔ Стабильность на любом полу – регулируемые подпятники позволяют идеально выровнять кресло. Texas – идеальное сочетание удобства, прочности и стиля для дома или офиса!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  Ширина430 мм
  Глубина570 мм
  Высота860 мм
  Ширина сиденья430 мм
  Глубина сиденья420 мм
  Высота до сиденья480 мм
  Вес7.28 кг
  Материал сиденьярогожка
  Материал каркасаметалл
  Модификации стулаповоротное основание
  Тип ножекс прямоугольным сечением , крутящаяся основа
  Цветсерый, черный
  Обивкарогожка

Параметры упаковки

  Количество изделий в упаковке4 шт
  Ширина упаковки760 мм
  Высота упаковки640 мм
  Объём упаковки0.06 м3
  Изделия стопируютсяНет
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный
Стул Texas 2 светло-серый поворотный / черный
6 190
