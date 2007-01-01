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Настоящее фото товара Барный стул Форт, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул Форт, белая кожа
62 оценки
5 690
Товар в корзине. Перейти
Барный стул Форт, белая кожа - фото 1Барный стул Форт, белая кожа - фото 2

Барный стул Форт, белая кожа

Артикул: CH-034-883
62 оценки
Основные характеристики
  • Ширина330 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота840/1040 мм
  • Высота спинки260 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина370 мм
  • Высота840/1040 мм
  • Высота спинки260 мм
  • Вес7.1 кг
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Вес упаковки14.10 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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