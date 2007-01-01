5 400₽
Оптовая цена
Стул обеденный Boom Ткань Бургунди
В наличии 5 шт.
от6 790₽
Оптовая цена
Стул вращающийся Флекс велюр капучино
В наличии 1 шт.
Распродажа
от7 890₽5
8 290 ₽
Стул Топаз, гобелен Мозамбик, ножки бук морилка светлый орех
6 890₽
Стул мягкий, кремовый, экокожа, каркас металл, белый
В наличии 10 шт.
6 990₽
Стул мягкий с подлокотниками, сиреневый, велюр, каркас металл черный
В наличии 10 шт.
14 590₽
Стул с подлокотниками Нейтон, велюр, пыльно-синий
4 990₽
Обеденный стул Параде, голубой
4 890₽
Стул Амадиу, массив березы, лайт коричневый
от8 950₽
Стул Флай, рогожка Плей брик, ножки бук морилка светлый орех
11 390₽
Стул Монти, экозамша Муск 980, ножки бук морилка светлый орех