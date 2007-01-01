Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Championship, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя TopChairs Championship, черный
13 оценок
19 990
Кресло руководителя TopChairs Championship, черный - фото 1Кресло руководителя TopChairs Championship, черный - фото 2Кресло руководителя TopChairs Championship, черный - фото 3Кресло руководителя TopChairs Championship, черный - фото 4Кресло руководителя TopChairs Championship, черный - фото 5
NEW

Кресло руководителя TopChairs Championship, черный

Артикул: CH-079-830
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина650 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя TopChairs Championship – это сочетание современного дизайна и комфорта. Его обивка выполнена из черной экокожи, которая не только придает изделию презентабельный внешний вид, но и отличается долговечностью и простотой в уходе. Высокая спинка с плавными изгибами поддерживает естественное положение спины, обеспечивая удобство даже при длительной работе.Комфорт в деталях. Кресло оснащено регулируемым подголовником, который помогает снизить нагрузку на шею и плечи. Широкое сиденье и мягкая набивка создают комфортную посадку. Подлокотники с регулировкой по высоте (1D) позволяют подобрать оптимальное положение рук для работы за столом.Функциональные возможности. Механизм качания «топ-ган» обеспечивает плавный ход кресла и возможность фиксации в рабочем положении. Газ-лифт 4-го класса отвечает за регулировку высоты сиденья в диапазоне от 44 до 52 см. Прочная крестовина и полиуретановые ролики гарантируют устойчивость и плавное передвижение по разным типам покрытий.Стиль и универсальность. Лаконичный дизайн и черный цвет делают кресло универсальным – оно гармонично впишется как в офисное пространство, так и в домашний рабочий кабинет. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его надежность. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и практичность!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота1200/1280 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья465 мм
  • Высота до сиденья440/520 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки920 мм
  • Высота упаковки655 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки20.80 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

