Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя TopChairs Championship – это сочетание современного дизайна и комфорта. Его обивка выполнена из черной экокожи, которая не только придает изделию презентабельный внешний вид, но и отличается долговечностью и простотой в уходе. Высокая спинка с плавными изгибами поддерживает естественное положение спины, обеспечивая удобство даже при длительной работе.Комфорт в деталях. Кресло оснащено регулируемым подголовником, который помогает снизить нагрузку на шею и плечи. Широкое сиденье и мягкая набивка создают комфортную посадку. Подлокотники с регулировкой по высоте (1D) позволяют подобрать оптимальное положение рук для работы за столом.Функциональные возможности. Механизм качания «топ-ган» обеспечивает плавный ход кресла и возможность фиксации в рабочем положении. Газ-лифт 4-го класса отвечает за регулировку высоты сиденья в диапазоне от 44 до 52 см. Прочная крестовина и полиуретановые ролики гарантируют устойчивость и плавное передвижение по разным типам покрытий.Стиль и универсальность. Лаконичный дизайн и черный цвет делают кресло универсальным – оно гармонично впишется как в офисное пространство, так и в домашний рабочий кабинет. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его надежность. Идеальный выбор для тех, кто ценит стиль, комфорт и практичность!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина570 мм
- Высота1200/1280 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья440/520 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасапластик, металл
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки920 мм
- Высота упаковки655 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки20.80 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет