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Настоящее фото товара Стул Мобиус Скуар, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мобиус Скуар, серый
7 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Мобиус Скуар, серый - фото 1

Стул Мобиус Скуар, серый

Артикул: CH-072-128
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Высота910 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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