Характеристики товара
Описание
Кресло Харви идеально дополнит интерьер гостиной или столовой зоны. Широкое сиденье с мягкой поддерживающей спинкой подарит комфорт и уют. В качестве обивки используется экокожа - прочный износостойкий материал, который неприхотлив в уходе и быстро восстанавливает форму. Крепкие металлические ножки, окрашенные порошковой краской в черном цвете, способны выдерживать большие нагрузки. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 69*39*63
Вес брутто: 12,50
Объем: 0,17
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина760 мм
- Высота825 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья530 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Вес10,5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Каркасметалл
- Материал сиденьярогожка, экокожа
- Цветбирюзовый
- Страна изготовленияКитай