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Настоящее фото товара Кресло Харви темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Харви темно-бирюзовый
26 оценок
11 99021
14 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Харви темно-бирюзовый

Артикул: CH-053-320
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Харви тёмно-бирюзовый обивка ткань на металлических ножках

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес10.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Цветбирюзовый
  • Обивкаткань
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.5 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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