Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Katys, серый, елочка, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Katys, серый, елочка
9 оценок
11 990
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 1Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 2Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 3Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 4Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 5Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 6Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 7Стул обеденный Katys, серый, елочка - фото 8

Стул обеденный Katys, серый, елочка

Артикул: CH-084-143
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Katys — это удачное сочетание изящных форм и комфорта. Его современный силуэт с округлой спинкой и подлокотниками обеспечивает удобную посадку, а выразительная текстура ткани "ёлочка" добавляет интерьеру индивидуальности. Модель смотрится эффектно как самостоятельно, так и в составе обеденной группы. Обивка выполнена из жаккарда — плотного и прочного материала, который отличается устойчивостью к истиранию и сохранением цвета даже при длительной эксплуатации. Жаккард не теряет форму, легко очищается от пыли и загрязнений, подходит для ежедневного использования. Стул выдерживает нагрузку до 120 кг, а эргономичная форма сиденья и спинки способствует комфортной посадке. Ножки из чёрного металла придают конструкции устойчивость, а специальные подпятники защищают пол от царапин и предотвращают скольжение. Модель Katys органично впишется в интерьер кухни, столовой или гостиной, а также отлично подойдёт для кафе и ресторанов. Стильный и практичный вариант для тех, кто ценит дизайн и удобство.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина585 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Высота посадочного места 510 мм
  • Вес7.3 кг
  • Материалметалл, рогожка
  • Материал сиденьярогожка
  • Допустимая нагрузка120
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки610 мм
  • Вес упаковки16.80 кг
  • Объём упаковки0.25 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от6 7909
7 390 ₽

Стул Kongsberg, голубая ткань, ножки черные

70
Распродажа
Фотография товара Стул Полин коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Полин коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 99045
23 290 ₽Оптовая цена

Стул Полин коричневый

26
В наличии 37 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99011
8 890 ₽

Стул Роза, небесно-голубой велюр, ножки черные

59
Фотография товара Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул барный Флекс велюр серый, без подлокотников

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Стул на колесах Sephi Roll, розовая экокожа

63
В наличии 64 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр, темно-серый

26
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99060
12 290 ₽

Стул Терра, черные ножки, велюр бежевый

45
Распродажа
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Джинджер 35, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gucci, велюр Джинджер 35, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79020
7 190 ₽

Полукресло Gucci, велюр Джинджер 35, каркас металл

14
Хит
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0, Слоновая кость/ Бежевый

8
Настоящее фото товара Стул мягкий, металл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190

Стул мягкий, металл, черный, серый

12
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Алекс с резьбой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс с резьбой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Алекс с резьбой

32
Настоящее фото товара Кресло офисное Notion, красный, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
81 690

Кресло офисное Notion, красный, чёрный

6
Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
132 990
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Фотография товара Кресло Клеон, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр сиреневый

14
Настоящее фото товара Кресло офисное AL772, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Кресло офисное AL772, ткань, сетка

9
Фотография товара Кресло Cassis, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cassis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Cassis, коричневый

10
Фотография товара Кресло Абри мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абри мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло Абри мятный

8
Фотография товара Кресло Канг, велюр коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Канг, велюр коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 690
Оптовая цена

Кресло Канг, велюр коричневый

9
Фотография товара Стул Пичч чёрный / бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Пичч чёрный / бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена

Стул Пичч чёрный / бежевый

10
Фотография товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
от65 690
Оптовая цена

Кресло офисное Бордо темно-коричневая экокожа, алюминевая крестовина

8

Другие товары из раздела мягкие стулья

Фотография товара Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Полубарный стул Mint, велюр Verona 27, красное дерево

88
Распродажа
Фотография товара Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
от6 0907
6 490 ₽

Стул Topas, велюр Тедди 666, без покрытия

82
Фотография товара Кресло поворотное, оранжевый, сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное, оранжевый, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
19 290
Оптовая цена

Кресло поворотное, оранжевый, сетка

94
Фотография товара Полукресло Gucci, велюр Evita 3, металл RAL 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Gucci, велюр Evita 3, металл RAL 9005, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Полукресло Gucci, велюр Evita 3, металл RAL 9005

7
Фотография товара Стул Glow латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Glow латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Glow латте, хром

7
Настоящее фото товара Стул мягкий Branch, экокожа, металл, золото, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул мягкий Branch, экокожа, металл, золото, светло-серый

13
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный Solid State, велюр, металл, белый, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный Solid State, велюр, металл, белый, шоколад

8
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл, черный, серо-голубой

14
Фотография товара Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790

Стул Umbrella, поворотный механизм, бирюзовый, каркас черный

10
В наличии 20 шт.
Фотография товара Стул компьютерный Light grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул компьютерный Light grey, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул компьютерный Light grey

7
В наличии 14 шт.

Товар в корзине

Стул обеденный Katys, серый, елочка
Стул обеденный Katys, серый, елочка
11 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Алекс с резьбой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Алекс с резьбой, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Кресло Алекс с резьбой

32
Настоящее фото товара Кресло офисное Notion, красный, чёрный, произведённого компанией ChiedoCover
81 690

Кресло офисное Notion, красный, чёрный

6
Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
132 990
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Фотография товара Кресло Клеон, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр сиреневый

14

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности