Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Мобиус Кросс конус, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мобиус Кросс конус, серый
12 оценок
8 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Мобиус Кросс конус, серый - фото 1

Стул Мобиус Кросс конус, серый

Артикул: CH-072-127
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Цветсерый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Мобиус Конус, серый
Фотография товара Стул Мобиус Конус, серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Мобиус Скуар, серый
Фотография товара Стул Мобиус Скуар, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья390 мм
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Ува NS, коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
Оптовая цена

Стул Ува NS, коричневый/ венге

79
Фотография товара Стул Аррадон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аррадон, произведённого компанией ChiedoCover
46 590
Оптовая цена

Стул Аррадон

40
Фотография товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр темно-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул с подлокотниками Вайд, каркас белый, велюр темно-зеленый

15
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул Bello Peach от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bello Peach, произведённого компанией ChiedoCover
15 390
Оптовая цена

Стул Bello Peach

15
Настоящее фото товара Стул Elis Wood, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Elis Wood, темно-серый

13
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Родео Бар конус, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стул Родео Бар конус

9
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, черный, оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 190

Стул мягкий, велюр, металл, черный, оливковый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Венте, велюр Велютто 41, с логотипом, фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венте, велюр Велютто 41, с логотипом, фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 9501
8 990 ₽

Стул Венте, велюр Велютто 41, с логотипом, фиолетовый

9
Фотография товара Стул Лира, массив бука, андрис бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лира, массив бука, андрис бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 290

Стул Лира, массив бука, андрис бежевый

12
Новинка
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велюта Люкс 22, ножки бук, морилка старинный орех

13
В пути 20 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная

14
Фотография товара Кресло Анкона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Анкона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Анкона

50
Фотография товара Кресло Этна коричневое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна коричневое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Этна коричневое, основание хром

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
107 290
Оптовая цена

Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый

15
Фотография товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 510
Оптовая цена

Кресло детское Kids 103 Ткань Голубой

14
В наличии 99 шт.
Фотография товара Кресло Форли, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, синий, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, синий

5
Фотография товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от22 280
Оптовая цена

Кресло Jaguar Экокожа Красный/Черный

7
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло Ева, тёмно-зеленое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева, тёмно-зеленое, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева, тёмно-зеленое

50
Фотография товара Кресло College H-916L-3/Beige от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-916L-3/Beige, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Кресло College H-916L-3/Beige

5
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло Кассис, терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кассис, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
74 790

Кресло Кассис, терракотовый

13

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, черная морилка, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, черная морилка, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас, черная морилка, бежевый

68
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас, велюр Велутто-34 черный, морилка венге

100
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 69030
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр сине-зеленый

26
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул-кресло Николь, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Николь, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул-кресло Николь, сиреневый

11
Фотография товара Стул Миллер 2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Миллер 2, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Миллер 2

5
Фотография товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул мягкий, изумруд, велюр, каркас металл

15
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Снагги, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Снагги, серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39023
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Снагги, серый

26
Настоящее фото товара Стул Старс Х.О, велюр темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Старс Х.О, велюр темно-бежевый

13
Распродажа
Фотография товара Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
5 020 ₽

Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-синий

14
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Лаунджи, темно-серый / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лаунджи, темно-серый / черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Лаунджи, темно-серый / черный

5
В наличии 30 шт.

Товар в корзине

Стул Мобиус Кросс конус, серый
Стул Мобиус Кросс конус, серый
8 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990

Кресло Тусон, кожзам Galaxy light grey, морилка черная

14
Фотография товара Кресло Анкона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Анкона, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Кресло Анкона

50
Фотография товара Кресло Этна коричневое, основание хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Этна коричневое, основание хром, произведённого компанией ChiedoCover
25 790

Кресло Этна коричневое, основание хром

10
В наличии 10 шт.
Фотография товара Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
107 290
Оптовая цена

Сидней кресло плетеное из роупа, бежевый

15

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности