Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Orli, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Orli, серый
7 оценок
51 390
Товар в корзине. Перейти
Кресло Orli, серый - фото 1Кресло Orli, серый - фото 2Кресло Orli, серый - фото 3Кресло Orli, серый - фото 4Кресло Orli, серый - фото 5Кресло Orli, серый - фото 6Кресло Orli, серый - фото 7Кресло Orli, серый - фото 8Кресло Orli, серый - фото 9
NEW

Кресло Orli, серый

Артикул: CH-083-177
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Десвилль, оранжевое
Фотография товара Кресло Десвилль, оранжевое от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло лофт Трус
Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкое кресло с низкой посадкой. Незаметные маленькие ножки приподнимают над полом комфортное сиденье, плавно перетекающее в спинку. Силуэт словно «левитирует» над полом, напоминая нежное облачко, на котором хочется «почилить и расслабиться».Orli подчеркнет уют, непринужденность гостиной, спальни, лаундж-зоны. Пышные пропорции привлекают внимание, маня обволакивающими линиями и фактурностью. Закругленные формы поддержат легкость и эргономику пространства. «Воздушный» дизайн легко впишется в любую эстетику от минимализма до неоклассики.Каркас изделия состоит из деревянных брусков хвойных пород. Лицевой чехол изделия - несъемный. Подпятники опор выполнены из плиты МДФ, окрашены эмалью, с фетровыми накладками.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота770 мм
  • Ширина сиденья570/800 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • МатериалМДФ, дерево, массив, шенилл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветсерый
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Кресло Декстер охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Декстер охра, произведённого компанией ChiedoCover
от11 89055
25 990 ₽Оптовая цена

Кресло Декстер охра

26
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло ВЕРСАЛЬ 17, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло ВЕРСАЛЬ 17

48
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука, велюр Velutto 45, лак

44
Фотография товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

11
Фотография товара Кресло офисное Амон, Хром PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, Хром PU, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, Хром PU

10
Фотография товара Кресло Mega Сетка Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mega Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена

Кресло Mega Сетка Черный

13
В наличии 36 шт.
Фотография товара Кресло Абри мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Абри мятный, произведённого компанией ChiedoCover
от24 090
Оптовая цена

Кресло Абри мятный

8
Настоящее фото товара Кресло офисное AL772S, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Кресло офисное AL772S, ткань, сетка

7
В наличии 8 шт.
Фотография товара Кресло плетеное Хосе от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Хосе, произведённого компанией ChiedoCover
от30 090

Кресло плетеное Хосе

5
Фотография товара Кресло плетеное Роли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло плетеное Роли, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490

Кресло плетеное Роли

11

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук

13
Фотография товара Стул Гувер полоса, желтый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гувер полоса, желтый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Гувер полоса, желтый, ножки черные

12
Фотография товара Стул Mana, шенилл, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mana, шенилл, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от30 000
Оптовая цена

Стул Mana, шенилл, бук

7
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, велюр фисташковый

13
Настоящее фото товара Стул Fall, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Fall, кремовый, экокожа

12
В наличии 78 шт.
Фотография товара Стул Salma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Salma, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Стул Salma

8
В наличии 16 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Woddy, бархат серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Woddy, бархат серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99056
33 690 ₽Оптовая цена

Стул Woddy, бархат серый

5
В наличии 18 шт.
Фотография товара Стул Мирэлла Грэйс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мирэлла Грэйс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
Оптовая цена

Стул Мирэлла Грэйс

46
Фотография товара Кресло Cosiness, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cosiness, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Cosiness, букле, белый

88
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена

Стул барный Крюгер, без подлокотников, красный

80
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Тим от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тим, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Кресло Тим

80
Настоящее фото товара Кресло Egg Ball, произведённого компанией ChiedoCover
85 390
Оптовая цена

Кресло Egg Ball

49
Фотография товара Кресло Prudente, розовое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Prudente, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
от59 990
Оптовая цена

Кресло Prudente, розовое

41
Фотография товара Кресло Ева серое, сосна венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Ева серое, сосна венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Ева серое, сосна венге

49
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Серый, произведённого компанией ChiedoCover
28 990
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Серый

12
В наличии 29 шт.
Фотография товара Кресло Дэми, бежевое, каркас венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Дэми, бежевое, каркас венге, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Дэми, бежевое, каркас венге

6
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59053
15 890 ₽

Полукресло Dolche, иск. кожа Marvel black, ножки бук морилка черная

7
Фотография товара Кресло Брамс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Брамс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена

Кресло Брамс, бежевый

14
Фотография товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Кресло Fly MG-396W, с подлокотниками, оранжевый/черный

13
В наличии 92 шт.
Фотография товара Кресло College CLG-620 LXH-B Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-620 LXH-B Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от11 690
Оптовая цена

Кресло College CLG-620 LXH-B Grey

12
В наличии 53 шт.

Товар в корзине

Кресло Orli, серый
Кресло Orli, серый
51 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39019
6 590 ₽

Стул Ruby, велюр желтый, каркас бук

13
Фотография товара Стул Гувер полоса, желтый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гувер полоса, желтый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Гувер полоса, желтый, ножки черные

12
Фотография товара Стул Mana, шенилл, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mana, шенилл, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от30 000
Оптовая цена

Стул Mana, шенилл, бук

7
Настоящее фото товара Стул Stars V.S, велюр фисташковый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Stars V.S, велюр фисташковый

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности