Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Моллек букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Моллек букле молочный
5 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Моллек букле молочный - фото 1Стул Моллек букле молочный - фото 2Стул Моллек букле молочный - фото 3Стул Моллек букле молочный - фото 4Стул Моллек букле молочный - фото 5Стул Моллек букле молочный - фото 6Стул Моллек букле молочный - фото 7

Стул Моллек букле молочный

Артикул: CH-080-448
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул Моллек с обивкой из трендовой ткани букле в молочном цвете станет заметной деталью в любом помещении. Мягкое сиденье с наполнителем из ППУ и округлая спинка обеспечивают высокий уровень комфорта даже при длительном использовании. Металлический каркас со стальными ножками в черном цвете добавляет прочности и делает конструкцию устойчивой. Модель легко стопируется, что удобно при хранении или транспортировке, а также выдерживает нагрузку до 120 кг, оставаясь надежным и долговечным элементом интерьера. Подпятники на ножках защищают пол от повреждений и препятствуют скольжению. Лаконичный дизайн делает этот стул универсальным решением как для дома — кухни или гостиной, так и для общественных пространств: кафе, банкетных или конференц-залов, идеально дополняя современные пространства.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес7.55 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасасталь
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки570 мм
  • Вес упаковки8.55 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Quinn темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quinn темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26 790
Оптовая цена

Стул Quinn темно-серый

42
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99041
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр терракотовый

26
В наличии 64 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Стул Ricardo, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ricardo, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Стул Ricardo, зеленый

76
Фотография товара Стул Marilyn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marilyn, произведённого компанией ChiedoCover
от35 290
Оптовая цена

Стул Marilyn

90
Фотография товара Стул Emma от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Emma, произведённого компанией ChiedoCover
от18 890
Оптовая цена

Стул Emma

68
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Стул Элин, темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Элин, темно-бежевый

8
Фотография товара Стул обеденный Грег, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Грег, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул обеденный Грег, серый

6
В наличии 60 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Corn зеленый, велюр, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Corn зеленый, велюр, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 79045
10 490 ₽Оптовая цена

Стул Corn зеленый, велюр, черный каркас

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09044
16 090 ₽Оптовая цена

Стул Gavi, коричневый, ткань, черный каркас

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Karol, бежевый, шенилл, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Karol, бежевый, шенилл, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49045
15 290 ₽Оптовая цена

Стул Karol, бежевый, шенилл, черный каркас

14
В наличии 27 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Serene Cadence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Serene Cadence, произведённого компанией ChiedoCover
51 890
Оптовая цена

Стол Serene Cadence

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Монте К 90, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Орех

6
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стол МОЦАРТ 200 Белый мрамор, стекло / Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол МОЦАРТ 200 Белый мрамор, стекло / Белый, произведённого компанией ChiedoCover
58 890

Стол МОЦАРТ 200 Белый мрамор, стекло / Белый

5
Фотография товара Стол Идрис керамика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Идрис керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от100 590
Оптовая цена

Стол Идрис керамика, черный

13
Фотография товара Стол деревянный Дорсет молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дорсет молочный, произведённого компанией ChiedoCover
от45 590
Оптовая цена

Стол деревянный Дорсет молочный

49
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Cтол барный НАНТ, белый, D600, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена

Cтол барный НАНТ, белый, D600

36
Фотография товара Стол АРКОС 16-1 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
от29 590
Оптовая цена

Стол АРКОС 16-1

46
Фотография товара Стол деревянный Аттер белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Аттер белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590
Оптовая цена

Стол деревянный Аттер белый

37
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Гибсон, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Гибсон, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
40 890
Оптовая цена

Стол Гибсон, коричневый

44
New
Фотография товара Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
120 59046
219 290 ₽

Стол RAGNAR 180 цвет 1699 Серая кожа, керамика / Темно-серый каркас

9
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела стулья для кухни

Фотография товара Стул Munster, паутинка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Munster, паутинка , произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул Munster, паутинка

7
Фотография товара Стул Blue 017 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Blue 017, произведённого компанией ChiedoCover
11 390
Оптовая цена

Стул Blue 017

6
В шоуруме
Фотография товара Стул Enave, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Enave, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 89037
2 990 ₽Оптовая цена

Стул Enave, светло-серый

7
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Mirage, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Mirage, черный , произведённого компанией ChiedoCover
2 49038
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Mirage, черный

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Notion, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Notion, светло-серый , произведённого компанией ChiedoCover
2 39041
3 990 ₽Оптовая цена

Стул Notion, светло-серый

13
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Quill, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Quill, черный , произведённого компанией ChiedoCover
3 49031
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Quill, черный

14
В наличии 100 шт.
В шоуруме
Фотография товара Стул Solstice, серый new от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solstice, серый new, произведённого компанией ChiedoCover
2 99035
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Solstice, серый new

8
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стул Snuc, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790
Оптовая цена

Стул Snuc, черный

14
Распродажа
Фотография товара Стул Lanno, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Lanno, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена

Стул Lanno, светло-коричневый

26
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Marinete, велюр, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marinete, велюр, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 790

Стул Marinete, велюр, черный

26
В наличии 4 шт.В пути 100 шт.

Товар в корзине

Стул Моллек букле молочный
Стул Моллек букле молочный
9 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол Serene Cadence от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Serene Cadence, произведённого компанией ChiedoCover
51 890
Оптовая цена

Стол Serene Cadence

10
В наличии 7 шт.
Фотография товара Стол Монте К 90, Орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Монте К 90, Орех, произведённого компанией ChiedoCover
от20 790
Оптовая цена

Стол Монте К 90, Орех

6
В наличии 4 шт.
New
Фотография товара Стол МОЦАРТ 200 Белый мрамор, стекло / Белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол МОЦАРТ 200 Белый мрамор, стекло / Белый, произведённого компанией ChiedoCover
58 890

Стол МОЦАРТ 200 Белый мрамор, стекло / Белый

5
Фотография товара Стол Идрис керамика, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Идрис керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от100 590
Оптовая цена

Стол Идрис керамика, черный

13

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности