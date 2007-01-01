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Настоящее фото товара Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево), произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево)
55 оценок
32 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) - фото 1Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) - фото 2Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) - фото 3Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) - фото 4Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) - фото 5Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) - фото 6Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево) - фото 7

Стул Кардифф бежевая ткань, массив бука (натуральное дерево)

Артикул: CH-034-582
55 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Вес9 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул Кардифф - максимально продуманный и удобный предмет интерьера, который еще и несет эстетическое удовольствие, обладает яркой формой и запоминающейся обивкой. Отлично подойдет для дома или кафе. Высота ножек:46 см. Материал ножек:массив бука (натуральное дерево), возможен разнотон, так как дерево натуральное; Материал основания:массив бука (натуральное дерево), возможен разнотон, так как дерево натуральное; Обивка:Ткань;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота800 мм
  • Вес9 кг
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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