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Кресло лаунж Rooney, белый

Артикул: CH-068-063
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современное комфортное кресло лаунж Rooney для отдыха и релакса. Сочетание мягкого сиденья и эргономичной спинки - всё, что необходимо для максимального комфорта. Интерьерное дизайнерское кресло превнесет нотку эстетики и сделает пространство более уютным, не перегружая его. Изящные тонкие металлические ножки придают ему невесомости, выдерживая нагрузку до 120 кг. Кресло станет необычным акцентом в интерьере, привнося в него новизну и экстравагантность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота740 мм
  • Ширина сиденья630 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Вес9.05 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьябукле
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки730 мм
  • Глубина упаковки680 мм
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Вес упаковки20.35 кг

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