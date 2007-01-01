Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Monday, орех натуральный, бежевая экокожа Nappa 131, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Monday, орех натуральный, бежевая экокожа Nappa 131
9 оценок
69 990
Товар в корзине. Перейти
Стул Monday, орех натуральный, бежевая экокожа Nappa 131 - фото 1Стул Monday, орех натуральный, бежевая экокожа Nappa 131 - фото 2
NEW

Стул Monday, орех натуральный, бежевая экокожа Nappa 131

Артикул: CH-081-576
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина620 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул EpokS черный, пластик
Фотография товара Стул EpokS черный, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Фотография товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Monday - Для тех, кто ищет удобное и практичное решение для обустройства ресторанного пространства. Этот стул прекрасно подойдет для использования в ресторанах, кафе или на террасах. Даже при длительном использовании стул сохраняет свою яркость цвета и первоначальный вид, что подтверждает его высокое качество.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина620 мм
  • Глубина510 мм
  • Высота900 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес13 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый, орех

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Halmar K455, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K455, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
16 590
Оптовая цена

Стул Halmar K455, зеленый

76
Настоящее фото товара Стул 239R, микровелюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 550
Оптовая цена

Стул 239R, микровелюр серый

81
Фотография товара Стул Амизуре от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амизуре, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Амизуре

89
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул барный Белладжио бархат коралл ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Белладжио бархат коралл ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от19 490
Оптовая цена

Стул барный Белладжио бархат коралл ножки черные

63
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/жёлтый

5
Фотография товара Стул Clack, велюр Teddy 338, бук под лак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Clack, велюр Teddy 338, бук под лак, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790

Стул Clack, велюр Teddy 338, бук под лак

10
Настоящее фото товара Стул Elis Cross conus, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Стул Elis Cross conus, желтый

15
В наличии 132 шт.
Настоящее фото товара Стул Phaeton Vertex, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Phaeton Vertex

13
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar cross square, серый, произведённого компанией ChiedoCover
11 190
Оптовая цена

Стул Terra Bar cross square, серый

14
В наличии 63 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Стул мягкий с подлокотниками, велюр, металл, белый, аквамарин

6
В наличии 12 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
В наличии 117 шт.
Фотография товара Кресло Бриджит 207 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит 207 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит 207 синий, орех

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99034
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия хаки

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Десвилль, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, оранжевое

31
Распродажа
Фотография товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59040
15 890 ₽

Полукресло Dolche Гобелен Kilim 205, ножки бук, морилка черная

77
Фотография товара Игровое кресло Leon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Игровое кресло Leon, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Игровое кресло Leon

8
Фотография товара Кресло Nash Н/П, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Nash Н/П, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Кресло Nash Н/П, пластик

11
Настоящее фото товара Кресло Маления Коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Кресло Маления Коричневое

8
Фотография товара Кресло Француз оттоманка, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Француз оттоманка, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от39 090
Оптовая цена

Кресло Француз оттоманка, коричневый

9
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Mishem, темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Mishem, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Кресло Mishem, темно-серый

6

Другие товары из раздела мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Юта серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Юта серый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99031
11 490 ₽Оптовая цена

Стул Юта серый

26
В наличии 11 шт.
Фотография товара Стул Iron, серый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Iron, серый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Стул Iron, серый/ золото

95
Фотография товара Барный стул Стэн, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Стэн, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Барный стул Стэн, бежевая кожа

82
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул полубарный Джанго велюр, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Джанго велюр, синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Стул полубарный Джанго велюр, синий

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул Ферми, ткань темно-серая, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ферми, ткань темно-серая, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от18 190
Оптовая цена

Стул Ферми, ткань темно-серая, ножки черные

14
Настоящее фото товара Стул Terra Conus, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена

Стул Terra Conus, серый

13
В наличии 63 шт.
Настоящее фото товара Стул Terra Bar conus, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
10 490
Оптовая цена

Стул Terra Bar conus, бежевый

11
В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий, сиреневый, велюр, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
4 690

Стул пластиковый мягкий, сиреневый, велюр, каркас бук

15
Фотография товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый, произведённого компанией ChiedoCover
13 790

Стул мягкий, велюр, металл, золото, белый

12
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный, велюр, металл, черный, кэмел

15

Товар в корзине

Стул Monday, орех натуральный, бежевая экокожа Nappa 131
Стул Monday, орех натуральный, бежевая экокожа Nappa 131
69 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от17 390
Оптовая цена

Кресло детское Kids 101 Ткань Голубой

8
В наличии 117 шт.
Фотография товара Кресло Бриджит 207 синий, орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Бриджит 207 синий, орех, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло Бриджит 207 синий, орех

10
Распродажа
Фотография товара Кресло Филадельфия хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Филадельфия хаки, произведённого компанией ChiedoCover
от20 99034
31 490 ₽Оптовая цена

Кресло Филадельфия хаки

26
В наличии 27 шт.
Фотография товара Кресло Десвилль, оранжевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Десвилль, оранжевое, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кресло Десвилль, оранжевое

31

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности