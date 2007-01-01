Характеристики товара
Описание
Эта элегантная модель с высокой посадкой, ориентированная на использование в кафе, барах, кофейнях и ресторанах. Изящная изогнутая спинка подчёркивает внешний облик стула, а мягкие подлокотники в сочетании с глубокой посадкой создают высокий уровень комфорта. Конструкция выполнена из лёгкой и прочной металлической трубы.
Сиденье изготовлено на основе металлокаркаса с наполнением из пенополиуретана различной толщины и обтянуто тканью либо искусственной экокожей. Основание — сборно-разборный каркас из стальной трубы диаметром 32 мм с утонением, оснащённый подножкой диаметром 16 мм.
Поворотная площадка обеспечивает вращение сиденья на 360 градусов, что особенно удобно для барных зон. Допустимая нагрузка на металлокаркас — до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина580 мм
- Высота1150 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья810 мм
- Вес10.2 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет