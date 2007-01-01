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Настоящее фото товара Стул Моника барный поворотный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Моника барный поворотный, серый
8 оценок
8 090
Товар в корзине. Перейти
Стул Моника барный поворотный, серый - фото 1Стул Моника барный поворотный, серый - фото 2

Стул Моника барный поворотный, серый

Артикул: CH-088-449
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья330 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эта элегантная модель с высокой посадкой, ориентированная на использование в кафе, барах, кофейнях и ресторанах. Изящная изогнутая спинка подчёркивает внешний облик стула, а мягкие подлокотники в сочетании с глубокой посадкой создают высокий уровень комфорта. Конструкция выполнена из лёгкой и прочной металлической трубы.

Сиденье изготовлено на основе металлокаркаса с наполнением из пенополиуретана различной толщины и обтянуто тканью либо искусственной экокожей. Основание — сборно-разборный каркас из стальной трубы диаметром 32 мм с утонением, оснащённый подножкой диаметром 16 мм.

Поворотная площадка обеспечивает вращение сиденья на 360 градусов, что особенно удобно для барных зон. Допустимая нагрузка на металлокаркас — до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1150 мм
  • Ширина сиденья330 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья810 мм
  • Вес10.2 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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