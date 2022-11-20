Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес5,4 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьявелюр, гобелен
- Цветкоричневый
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, светло-бежевый деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Стул Луи Гост Прозрачный, пластиковый
Стул Наполеон Черный, деревянный
Стул офисный Гирос, серый
Стул складной банкетный Lite, черный
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Часы настенные Шарада
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