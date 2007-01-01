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Настоящее фото товара Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые
60 оценок
7 6909
8 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 1Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 2Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 3Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 4Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 5Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 6Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 7Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 8Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые производства ChiedoCover
+59Реальное изображение товара 7 Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые

Артикул: CH-016-950
60 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал сиденьявелюр, гобелен
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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