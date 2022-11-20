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Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 1Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 2Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 3Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 4Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 5Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - фото 6

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые

21 оценкаХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр, гобелен
  • Цветкоричневый

Популярные варианты обивки

Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 0909
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете LilacLilac
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете CreamCream
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 666666
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 0404
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете ecruecru
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 1414
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 88
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 4141
Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые - обивка в цвете 2626
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Стул Маллин, велюр молочный шоколад, спинка гобелен, ножки бежевые — выполненные заказы

Фотография товара Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, Bella 36 Трусарди 0/2, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Маллин, рогожка Candy Grey, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стул Маллин, рогожка Candy Grey, ножки деревянныеФотография товара Стул Маллин, рогожка Lounge 15, ножки деревянные от компании ChiedoCover.Стул Маллин, рогожка Lounge 15, ножки деревянныеФотография товара Стул Маллин, ткань Candy plum, чёрные ножки от компании ChiedoCover.Стул Маллин, ткань Candy plum, чёрные ножки Фотография товара Стул Маллин, жёлтый велюр, ножки-чёрный+золото от компании ChiedoCover.Стул Маллин, жёлтый велюр, ножки-чёрный+золотоФотография товара Стул Маллин, ткань Релакс 02, велюр Zizi 027, ножки белые от компании ChiedoCover.Стул Маллин, ткань Релакс 02, велюр Zizi 027, ножки белыеФотография товара Стул Маллин, чёрный велюр, металлические разборные ножки от компании ChiedoCover.Стул Маллин, чёрный велюр, металлические разборные ножкиФотография товара Стул Маллин, велюр синий, цвет ножек-серебро от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр синий, цвет ножек-серебро
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