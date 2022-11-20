Стул Solar, красный

13 оценок

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Стул Solar, красный

4.8
7 290 ₽
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Стул Тюльпан, экокожа
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Стул Solar, серый

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкрасный
  • ОбивкаEmmanuelle Merlot

Популярные варианты обивки

Слоновая костьСлоновая кость
0909
221/08 мальборо221/08 мальборо
LilacLilac
Montana 273Montana 273
WhiteWhite
CreamCream
666666
0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
4141
2626
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