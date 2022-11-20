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Кресло Вега беленый дуб, оранжевое

13 оценок
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Кресло Вега сосна, черное

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина720 мм
  • Ширина690 мм
  • Высота800 мм
  • Вес27 кг
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасадерево
  • Обивкарогожка, велюр, вельвет или экокожа на выбор
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияРоссия

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