Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина410 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья570 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветбордовый
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Стул Фил
Стул Чип
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Венера, вельвет серый
Стул Ницца
Стул Ницца, красный
Стул Ницца барный
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Космос, серый ПУ
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки
Стул Валенсия, зеленый
Стул Huan II, желтый
Стул Oliver, велюр темно-зеленый
Стул Chic, белая галька, фактурный велюр/ белый каркас
Стул Chilli Q, светло-серый велюр/ белый каркас
Стул Max ромб бархат бежевый
Стул Halmar Pueblo, дуб медовый
Стул Olys, велюр черный, ножки металл
Стул Белладжио пыльно-розовый бархат ножки черные