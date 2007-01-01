Характеристики товара
Описание
Стул Patrys — это сочетание лаконичного дизайна и продуманного комфорта. Мягкое сиденье и удобная спинка обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании, а вертикальная строчка на обивке придает модели дополнительную визуальную легкость и акцентирует внимание на форме. Обивка выполнена из качественного велюра — приятного на ощупь, износостойкого материала с высокой цветоустойчивостью. Он легко чистится сухим способом (пылесосом или мягкой щеткой) и обладает эффектом «антикоготь», что делает стул особенно практичным в домах с животными. Надежные металлические ножки окрашены в черный цвет и дополнены специальными подпятниками, предотвращающими скольжение и защищающими напольное покрытие от царапин. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Благодаря универсальному оттенку обивки «капучино» и современному стилю исполнения, Patrys легко впишется в любой интерьер — от уютной кухни до стильного кафе или ресторана. Подходит для дома, гостиной, спальни и коммерческих помещений.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина475 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес4.84 кг
- Материалметалл, велюр
- Материал сиденьявелюр
- Допустимая нагрузка120
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки21.80 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет