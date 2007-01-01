Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Стул обеденный Patrys, капучино, велюр
Стул обеденный Patrys, капучино, велюр
4 990
Артикул: CH-084-139
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Стул Patrys — это сочетание лаконичного дизайна и продуманного комфорта. Мягкое сиденье и удобная спинка обеспечивают комфортную посадку даже при длительном использовании, а вертикальная строчка на обивке придает модели дополнительную визуальную легкость и акцентирует внимание на форме. Обивка выполнена из качественного велюра — приятного на ощупь, износостойкого материала с высокой цветоустойчивостью. Он легко чистится сухим способом (пылесосом или мягкой щеткой) и обладает эффектом «антикоготь», что делает стул особенно практичным в домах с животными. Надежные металлические ножки окрашены в черный цвет и дополнены специальными подпятниками, предотвращающими скольжение и защищающими напольное покрытие от царапин. Максимальная нагрузка — до 120 кг. Благодаря универсальному оттенку обивки «капучино» и современному стилю исполнения, Patrys легко впишется в любой интерьер — от уютной кухни до стильного кафе или ресторана. Подходит для дома, гостиной, спальни и коммерческих помещений.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес4.84 кг
  • Материалметалл, велюр
  • Материал сиденьявелюр
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки21.80 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

