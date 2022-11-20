Товар в корзине. Перейти
Кресло EP-300 Экокожа Зеленый - фото 1Кресло EP-300 Экокожа Зеленый - фото 2Кресло EP-300 Экокожа Зеленый - фото 3Кресло EP-300 Экокожа Зеленый - фото 4Кресло EP-300 Экокожа Зеленый - фото 5Кресло EP-300 Экокожа Зеленый - фото 6

Кресло EP-300 Экокожа Зеленый

Артикул: CH-053-354
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Мурриерта, черное
Кресло Мурриерта, черное
Следующий Кресло Кусакабе, черный
Кресло Мурриерта, черное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота840/955 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья560 мм
  • Высота до сиденья400/515 мм
  • Обивкаэкокожа
  • Каркаснемонолитный, металл
  • Допустимая нагрузка100
  • Цветзеленый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Кресло КлубНастоящее фото товара Кресло Клуб, произведённого компанией ChiedoCover
от10 7905
11 290 ₽

Кресло Клуб

48
Настоящее фото товара Кресло - трон Честер, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Кресло - трон Честер

32
Кресло Retro, вяз, грушаНастоящее фото товара Кресло Retro, вяз, груша, произведённого компанией ChiedoCover
от26 390
Оптовая цена

Кресло Retro, вяз, груша

31
Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбыНастоящее фото товара Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы, произведённого компанией ChiedoCover
от34 990

Кресло Дженкс, светло-серый, гобелен ромбы

48
Настоящее фото товара Кресло Panel, произведённого компанией ChiedoCover
от103 990
Оптовая цена

Кресло Panel

31
Настоящее фото товара Кресло Fyna бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от61 690
Оптовая цена

Кресло Fyna бежевое

41
Кресло Ribera, голубойНастоящее фото товара Кресло Ribera, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Кресло Ribera, голубой

34
Кресло Вега венге, желтоеНастоящее фото товара Кресло Вега венге, желтое, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Кресло Вега венге, желтое

30
Кресло Жирон, серый, темный орехНастоящее фото товара Кресло Жирон, серый, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло Жирон, серый, темный орех

13
Кресло Tiger Экокожа Красный/ЧерныйНастоящее фото товара Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Кресло Tiger Экокожа Красный/Черный

13
В наличии 9 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН серый

66
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Shell с мягким сиденьем, розовыйНастоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 56564
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Shell с мягким сиденьем, розовый

90
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул CHIC сиреневыйНастоящее фото товара Стул CHIC сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69019
5 790 ₽Оптовая цена

Стул CHIC сиреневый

81
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркасНастоящее фото товара Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09025
5 390 ₽Оптовая цена

Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркас

59
В наличии 18 шт.
Распродажа
Стул Ститч велюр темно-бирюзовыйНастоящее фото товара Стул Ститч велюр темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 99048
13 290 ₽Оптовая цена

Стул Ститч велюр темно-бирюзовый

96
В наличии 9 шт.
Кресло ЛеонНастоящее фото товара Кресло Леон, произведённого компанией ChiedoCover
21 190
Оптовая цена

Кресло Леон

52
В наличии 66 шт.
Стул Аврора, серо-коричневыйНастоящее фото товара Стул Аврора, серо-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
12 490

Стул Аврора, серо-коричневый

59
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул Tehas экокожа, серо-зеленыйНастоящее фото товара Стул Tehas экокожа, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 49021
4 390 ₽Оптовая цена

Стул Tehas экокожа, серо-зеленый

6
В наличии 62 шт.
Стул Дани темно-серый, черныйНастоящее фото товара Стул Дани темно-серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Дани темно-серый, черный

7
В наличии 6 шт.
Стул Philip графитНастоящее фото товара Стул Philip графит, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Стул Philip графит

10
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Кресло лофт СелвинНастоящее фото товара Кресло лофт Селвин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Кресло лофт Селвин

46
Кресло Sigma одноместноеНастоящее фото товара Кресло Sigma одноместное, произведённого компанией ChiedoCover
от17 590
Оптовая цена

Кресло Sigma одноместное

43
Кресло ТаргетНастоящее фото товара Кресло Таргет, произведённого компанией ChiedoCover
от42 023
Оптовая цена

Кресло Таргет

31
Распродажа
Кресло SANCTUARYНастоящее фото товара Кресло SANCTUARY, произведённого компанией ChiedoCover
145 89040
242 890 ₽Оптовая цена

Кресло SANCTUARY

43
Кресло Барон, черныйНастоящее фото товара Кресло Барон, черный, произведённого компанией ChiedoCover
169 090
Оптовая цена

Кресло Барон, черный

36
Дизайнерское кресло синееНастоящее фото товара Дизайнерское кресло синее, произведённого компанией ChiedoCover
25 490
Оптовая цена

Дизайнерское кресло синее

34
Кресло Лора береза венге, бежевоеНастоящее фото товара Кресло Лора береза венге, бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 490
Оптовая цена

Кресло Лора береза венге, бежевое

37
Кресло Bund Lounge ChairНастоящее фото товара Кресло Bund Lounge Chair, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Кресло Bund Lounge Chair

30
Кресло Tiger Сетка ЧерныйНастоящее фото товара Кресло Tiger Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
от41 890
Оптовая цена

Кресло Tiger Сетка Черный

5
В наличии 1 шт.
NewРаспродажа
Кресло Вэйл серыйНастоящее фото товара Кресло Вэйл серый, произведённого компанией ChiedoCover
от17 0906
17 990 ₽Оптовая цена

Кресло Вэйл серый

9
В наличии 17 шт.

Товар в корзине

Кресло EP-300 Экокожа Зеленый
Кресло EP-300 Экокожа Зеленый
от 5 990
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул барный ЛИОН серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Стул барный ЛИОН серый

66
В наличии 31 шт.
Распродажа
Стул Shell с мягким сиденьем, розовыйНастоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 56564
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Shell с мягким сиденьем, розовый

90
В наличии 1 шт.
Распродажа
Стул CHIC сиреневыйНастоящее фото товара Стул CHIC сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69019
5 790 ₽Оптовая цена

Стул CHIC сиреневый

81
В наличии 3 шт.
Распродажа
Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркасНастоящее фото товара Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от4 09025
5 390 ₽Оптовая цена

Стул CHILLI-Q SQUARE розовый / белый каркас

59
В наличии 18 шт.