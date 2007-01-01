Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина600 мм
- Высота840/955 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья560 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес8 кг
- Допустимая нагрузка100
- Цветзеленый
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки210 мм
- Высота упаковки430 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки8 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет