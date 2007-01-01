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Настоящее фото товара Стул Мумбаи, белый, золото, с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Мумбаи, белый, золото, с подлокотниками
8 оценок
14 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Мумбаи, белый, золото, с подлокотниками - фото 1Стул Мумбаи, белый, золото, с подлокотниками - фото 2Стул Мумбаи, белый, золото, с подлокотниками - фото 3Стул Мумбаи, белый, золото, с подлокотниками - фото 4

Стул Мумбаи, белый, золото, с подлокотниками

Артикул: CH-073-922
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Материалткань
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота775 мм
  • Материалткань
  • Цветбелый, золотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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