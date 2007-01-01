Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold
10 оценок
11 790
Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 1Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 2Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 3Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 4Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 5Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 6Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 7Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold - фото 8

Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold

Артикул: CH-081-675
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 71 см. Высота спинки: 33 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 60; Глубина - 52; Высота - 79; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 46; Высота сиденья - 47;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Прострочкавертикальная
  • Тип ножекпаук
  • Цветзолотой, бордовый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold
Стул на металлокаркасе Kamelia 1 wine red / gold
11 790
В корзине

