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Настоящее фото товара Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото
5 оценок
8 290
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 1Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 2Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 3Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 4Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 5Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 6Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 7Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 8Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото - фото 9

Стул барный Дарина, розовый велюр, цвет основания золото

Артикул: CH-051-445
5 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота860/1070 мм
  • Глубина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота860/1070 мм
  • Глубина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья620/830 мм
  • Вес8.65 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый, золотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки490 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки320 мм
  • Вес упаковки9.3 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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