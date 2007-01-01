Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина510 мм
- Глубина460 мм
- Высота860/1070 мм
- Глубина сиденья370 мм
- Высота до сиденья620/830 мм
- Вес8.65 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Цветрозовый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки490 мм
- Высота упаковки520 мм
- Глубина упаковки320 мм
- Вес упаковки9.3 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет