Характеристики товара
Описание
Yona с подлокотниками — это удачное сочетание современного минимализма и винтажного шика. Характерный плетёный узор сиденья и спинки в бежевом оттенке отсылает к традиционным ротанговым стульям, но выполнен полностью из прочного пластика. Красный каркас подчёркивает тёплую, натуральную эстетику, делая стул уютным акцентом в любом интерьере. Подлокотники обеспечивают дополнительную поддержку и расслабленное положение рук, повышая комфорт при длительном сидении. Изогнутая форма спинки и сиденья подстраивается под тело, делая посадку удобной и естественной. Стул изготовлен из качественного пластика, который отличается прочностью, устойчивостью к влаге и простотой в уходе. Лёгкий вес делает его мобильным и удобным в использовании как дома, так и на открытом воздухе. Максимальная нагрузка до 120 кг подтверждает его надёжность. Yona с подлокотниками можно стопировать — стулья компактно складываются друг в друга. Это упрощает их хранение и транспортировку, особенно важно для кейтеринга, ресторанов, банкетных залов и мероприятий с большим количеством гостей. Стул идеально подойдёт для дома, кухни, сада и террасы, а также для кафе, учебных заведений, конференц-залов, выставок и форумов. Он одинаково уместен в уютной домашней обстановке и в профессиональной сфере, где ценятся стиль, удобство и функциональность. Стул Yona с подлокотниками — это элегантное решение для тех, кто ценит комфорт, долговечность и тёплый, гостеприимный стиль.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина535 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья435 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Высота посадочного места 460 мм
- Вес4.9 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Модификации стулаподлокотники
- Допустимая нагрузка120
- Цветкрасный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки520 мм
- Вес упаковки6.40 кг
- Объём упаковки0.25 м3
- Габариты упаковки для логистики840
- Изделия стопируютсяНет