Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина540 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6.5 кг
- Материал сиденьявелюр
- Материал каркасаметалл
- Модификации стулаподлокотники
- Тип ножекпаук
- Цветзолотой, темно-серый
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки545 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет