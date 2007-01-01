Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой
7 оценок
7 190
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 1Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 2Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 3Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 4Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 5Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 6Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 7Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 8Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 9Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой - фото 10

Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой

Артикул: CH-081-613
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 77 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Ширина - 57; Глубина - 54; Высота - 83; Ширина сиденья - 49; Глубина сиденья - 47; Высота сиденья - 46;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.5 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекпаук
  • Цветзолотой, темно-серый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки545 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

4-й стул в подарок
Фотография товара Стул Такер, синий деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Такер, синий деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 390

Стул Такер, синий деревянный

31
Фотография товара Стул 06113АМ синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ синий

111
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Eames M ЧЁРНЫЙ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames M ЧЁРНЫЙ, произведённого компанией ChiedoCover
3 29029
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Eames M ЧЁРНЫЙ

55
Фотография товара Стул Bruno зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bruno зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Стул Bruno зелёный

64
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Сано, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Сано, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Кресло пластиковое Сано, бежевый

39
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99013
5 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр серый

93
Фотография товара Стул Хольбек, синяя ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хольбек, синяя ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Стул Хольбек, синяя ткань

13
Настоящее фото товара Стул Lay, произведённого компанией ChiedoCover
2 090

Стул Lay

12
New
Настоящее фото товара Стул Ruse, каркас серебро, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Стул Ruse, каркас серебро, светло-бежевый

12
New
Настоящее фото товара Стул Lorence, каркас черный, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 390

Стул Lorence, каркас черный, оранжевый

11

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Ува R коричневый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува R коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Полукресло Ува R коричневый/ венге

46
Настоящее фото товара Диван Домино, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Домино, черный, двухместный

9
Фотография товара Кресло прозрачное Arthur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Arthur, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Кресло прозрачное Arthur

41
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой

47
Фотография товара Кровать Финна, Chenille Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Финна, Chenille Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от35 590
Оптовая цена

Кровать Финна, Chenille Grey

40
Фотография товара Диван Алькор mini, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Алькор mini, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
19 390

Диван Алькор mini, велюр

7
Фотография товара Кресло Амстер белая эмаль, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер белая эмаль, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер белая эмаль, черное

35
Фотография товара Диван Бран, охра от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бран, охра, произведённого компанией ChiedoCover
117 890
Оптовая цена

Диван Бран, охра

87
Распродажа
Фотография товара Стул Safir, велюр светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Safir, велюр светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 49041
9 290 ₽

Стул Safir, велюр светло-серый

84
Фотография товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром, произведённого компанией ChiedoCover
от25 990

Диван Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром

11

Другие товары из раздела стулья для дома

Фотография товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890

Стул Игнис, сиреневый велюр, ножки металл

70
Фотография товара Стул Лори велюр пыльно-розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лори велюр пыльно-розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Стул Лори велюр пыльно-розовый

26
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул обеденный Walter, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Walter, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стул обеденный Walter, бежевый

5
В наличии 42 шт.
Фотография товара Стул Hans белый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Hans белый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
Оптовая цена

Стул Hans белый, коричневый

5
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул Leon прозрачный банкетный разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leon прозрачный банкетный разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
Оптовая цена

Стул Leon прозрачный банкетный разборный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба, произведённого компанией ChiedoCover
от28 7906
30 490 ₽Оптовая цена

Стул Био, покрытие бесцветное, массив дуба

6
В наличии 8 шт.
Фотография товара Стул Denver, коричневый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Denver, коричневый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Denver, коричневый, экокожа

15
В наличии 86 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул металлический Tolix, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49019
10 390 ₽Оптовая цена

Стул металлический Tolix

13
Фотография товара Стул обеденный Nordo, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Nordo, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Стул обеденный Nordo, зеленый

26
В наличии 100 шт.
New
Фотография товара Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул полубарный Ханнингем букле светло-серый

13
В наличии 7 шт.

Товар в корзине

Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой
Стул на металлокаркасе Kamelia темно-серый / золотой
7 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Полукресло Ува R коричневый/ венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Ува R коричневый/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
от41 290
Оптовая цена

Полукресло Ува R коричневый/ венге

46
Настоящее фото товара Диван Домино, черный, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от39 290
Оптовая цена

Диван Домино, черный, двухместный

9
Фотография товара Кресло прозрачное Arthur от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло прозрачное Arthur, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена

Кресло прозрачное Arthur

41
В наличии 2 шт.
Фотография товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от30 490
Оптовая цена

Кушетка kuhturi, velvet орех, голубой

47

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности