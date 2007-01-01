Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Quill soft, черный, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Quill soft, черный, черные ножки
15 оценок
4 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Quill soft, черный, черные ножки - фото 1Стул Quill soft, черный, черные ножки - фото 2Стул Quill soft, черный, черные ножки - фото 3
NEW

Стул Quill soft, черный, черные ножки

Артикул: CH-082-938
15 оценок
Основные характеристики
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас
Фотография товара Стул барный Mars, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.
Следующий Диван лофт Гленден
Фотография товара Диван лофт Гленден от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Комбинация жёсткого полипропиленового корпуса и текстильной подушки делает этот стул ещё более комфортным для повседневного использования, сохраняя при этом его узнаваемый стиль.

Характерная форма корпуса с плавными изгибами, интегрированными подлокотниками и текстурированной спинкой придаёт модели визуальную лёгкость и современный характер. Благодаря сочетанию разных текстур и материалов, стул станет акцентной деталью в интерьере кухни, гостиной или стильного кафе. Стул поставляется в разобранном виде и требует сборки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья435 мм
  • Материалполипропилен
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул Eames DAW белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DAW белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 39033
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Eames DAW белый

26
Фотография товара Стул Eames DSR кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames DSR кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Стул Eames DSR кремовый

82
В наличии 37 шт.
Настоящее фото товара Стул Кавалла голубой, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790
Оптовая цена

Стул Кавалла голубой, белый

36
Фотография товара Стул Прованс 1, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Прованс 1, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Прованс 1, деревянный

32
Фотография товара Стул Мила, велюр серый, гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мила, велюр серый, гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от7 790

Стул Мила, велюр серый, гобелен

64
Фотография товара Стул Аврора, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аврора, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 990
Оптовая цена

Стул Аврора, бежевый

85
В наличии 2 шт.
Фотография товара Стул барный Эшли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Эшли, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул барный Эшли

6
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
Оптовая цена

Стул барный Коллин, серый велюр, цвет основания черный

8
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стул Лори велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лори велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 000
Оптовая цена

Стул Лори велюр зеленый

26
Настоящее фото товара Стул Florida, белый, произведённого компанией ChiedoCover
1 490

Стул Florida, белый

12

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Империал, графит (прозрачный), цвет опоры черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 8909
15 190 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал, графит (прозрачный), цвет опоры черный

30
Фотография товара Диван Chicago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Chicago, произведённого компанией ChiedoCover
52 490
Оптовая цена

Диван Chicago

8
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5
Фотография товара Кресло Элит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Элит, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Кресло Элит

39
Фотография товара Диван Бетрон, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Бетрон, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от50 490
Оптовая цена

Диван Бетрон, бежевый

7
Фотография товара Стеллаж 07 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стеллаж 07, произведённого компанией ChiedoCover
25 590

Стеллаж 07

36
Фотография товара Диван Линет, бежевый, 1600 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Линет, бежевый, 1600, произведённого компанией ChiedoCover
49 090

Диван Линет, бежевый, 1600

9
Фотография товара Кресло Неаполь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Неаполь

32
Распродажа
Настоящее фото товара Диван Chester S двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
от72 69020
89 890 ₽Оптовая цена

Диван Chester S двухместный

35

Другие товары из раздела стулья для дома

Распродажа
Фотография товара Стул Fog с подушкой, пластик желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Fog с подушкой, пластик желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 2909
7 990 ₽Оптовая цена

Стул Fog с подушкой, пластик желтый

26
Фотография товара Стул кресло РС66, без подлокотников, кожзам, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул кресло РС66, без подлокотников, кожзам, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена

Стул кресло РС66, без подлокотников, кожзам, черный

7
В наличии 29 шт.
Фотография товара Стул DILL MOMO тауп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DILL MOMO тауп, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул DILL MOMO тауп

11
В наличии 54 шт.
Фотография товара Стул Харпер ткань рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Харпер ткань рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 290
Оптовая цена

Стул Харпер ткань рогожка серый

26
Фотография товара Стул Tvirs, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Tvirs, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090

Стул Tvirs, бежевый

6
Распродажа
Фотография товара Стул Leo латте с жаккардом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Leo латте с жаккардом, произведённого компанией ChiedoCover
10 29038
16 390 ₽

Стул Leo латте с жаккардом

10
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул на металлокаркасе Брейния velutto 52 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Брейния velutto 52 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул на металлокаркасе Брейния velutto 52 / черный

12
New
Настоящее фото товара Стул кухонный Frieze, поворотный, светло-бежевый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
45 090

Стул кухонный Frieze, поворотный, светло-бежевый, черный

7
New
Фотография товара Стул Bliss, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bliss, серый, произведённого компанией ChiedoCover
82 290

Стул Bliss, серый

6
New
Настоящее фото товара Стул барный Rend, бежевый, орех, произведённого компанией ChiedoCover
32 090

Стул барный Rend, бежевый, орех

7

Товар в корзине

Стул Quill soft, черный, черные ножки
Стул Quill soft, черный, черные ножки
4 390
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Стол журнальный Империал, графит (прозрачный), цвет опоры черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 8909
15 190 ₽Оптовая цена

Стол журнальный Империал, графит (прозрачный), цвет опоры черный

30
Фотография товара Диван Chicago от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Chicago, произведённого компанией ChiedoCover
52 490
Оптовая цена

Диван Chicago

8
Фотография товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Virtuos D, венге/ белый, произведённого компанией ChiedoCover
от72 690
Оптовая цена

Стол барный Virtuos D, венге/ белый

40
Фотография товара Диван Dazy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Dazy, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена

Диван Dazy

5

Акции для вас

Новость от 25.04.2022 Каждый 30-й стул за 1 рубль
Каждый 30-й стул за 1 рубль

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 30.10.2019 Возвращаем деньги за покупки
Возвращаем деньги за покупки

Получайте часть денег назад при покупке товаров ChiedoCover

Новость от 13.10.2025 Новинки мягких стульев от производителя
Новинки мягких стульев от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности