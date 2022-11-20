Товар в корзине. Перейти
Диван Макадо угловой орех, grey - фото 1Диван Макадо угловой орех, grey - фото 2Диван Макадо угловой орех, grey - фото 3Диван Макадо угловой орех, grey - фото 4Диван Макадо угловой орех, grey - фото 5

Диван Макадо угловой орех, grey

9 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Макадо угловой белая эмаль, venous
Диван Макадо угловой белая эмаль, venous
Следующий Диван Макадо угловой Вельвет, сосна black
Диван Макадо угловой белая эмаль, venous

Характеристики товара

Описание

Диван Макадо Угловой станет приятным приобретением для вашего дома.
Диван изготовлен: из массива сосны, а значит из экологически чистого материала.
Мягкий матрас и шесть приспинных подушек позволяют с комфортом разместиться на данном диване.
Материал обивки: рогожа, вельвет, или экокожа на выбор.
Угловой диван Макадо совмещает в себе хорошее качество и дизайн.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2180 мм
  • Ширина1530 мм
  • Высота800 мм
  • Вес80 кг
  • Материалткань, вельвет, дерево, сосна
  • Цветкоричневый, серый

Похожие товары

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
6

Диван Бурлеск

Диван кресло Хэнк Настоящее фото товара Диван кресло Хэнк , произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
16

Диван кресло Хэнк

Настоящее фото товара Диван кресло для ресторана, произведённого компанией ChiedoCover
от27 990
18

Диван кресло для ресторана

Диван 3-местный барныйНастоящее фото товара Диван 3-местный барный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 790
40

Диван 3-местный барный

Настоящее фото товара Диван Шлягер, произведённого компанией ChiedoCover
от38 990
Оптовая цена
2

Диван Шлягер

Настоящее фото товара Диван высокий стяжка, произведённого компанией ChiedoCover
от33 890
Оптовая цена
16

Диван высокий стяжка

Настоящее фото товара Диван с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от21 890
28

Диван с подлокотниками

Настоящее фото товара Диван Дуплет, произведённого компанией ChiedoCover
от20 990
Оптовая цена
10

Диван Дуплет

Настоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от49 000
Оптовая цена
10

Диван Chesterfield Lux двухместный бежевый

Диван Chesterfield Lux двухместный серыйНастоящее фото товара Диван Chesterfield Lux двухместный серый, произведённого компанией ChiedoCover
от63 490
Оптовая цена
9

Диван Chesterfield Lux двухместный серый

С этим товаром покупают
Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяяНастоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49027
2 040 ₽
28

Стул Денвер 20мм - Лайт, серебро, корона синяя

Настоящее фото товара Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69025
2 240 ₽
13

Стул Денвер 20мм - Лайт, коричневый, кожзам коричневый

Настоящее фото товара Стул Виота 210, крем, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена
5

Стул Виота 210, крем

Стул Carol, терракотовыйНастоящее фото товара Стул Carol, терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990
Оптовая цена
13

Стул Carol, терракотовый

В наличии 46 шт.
Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовыйНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
17Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками, золото, велюр фиолетовый

Настоящее фото товара Стул Laval, черный бархат/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
9

Стул Laval, черный бархат/ золото

Стул Marcus, бархат зелёныйНастоящее фото товара Стул Marcus, бархат зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
11 300
Оптовая цена
13

Стул Marcus, бархат зелёный

Другие товары из разделадиваны для кухни
Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
22Хит

Диван Винтаж

Диван ДублинНастоящее фото товара Диван Дублин, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена
5

Диван Дублин

Модульный диван Baff, велюр selesta 22Настоящее фото товара Модульный диван Baff, велюр selesta 22, произведённого компанией ChiedoCover
от76 900
12

Модульный диван Baff, велюр selesta 22