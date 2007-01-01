Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный
9 оценок
9 390
Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 1Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 2Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 3Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 4Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 5Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 6Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 7Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный - фото 8

Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный

Артикул: CH-081-623
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Высота подлокотников: 62 см. Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 57; Глубина - 57; Высота - 86; Ширина сиденья - 43; Глубина сиденья - 43; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Модификации стулаподлокотники
  • Тип ножекконусные
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки600 мм
  • Объём упаковки0.29 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный
Стул на металлокаркасе Райнер MR -11 / черный
9 390
