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Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Рек, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул на металлокаркасе Рек, черный
7 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул на металлокаркасе Рек, черный - фото 1Стул на металлокаркасе Рек, черный - фото 2Стул на металлокаркасе Рек, черный - фото 3Стул на металлокаркасе Рек, черный - фото 4Стул на металлокаркасе Рек, черный - фото 5

Стул на металлокаркасе Рек, черный

Артикул: CH-070-309
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - велюр; Материал обивки - велюр; Цвет ножек - черный; Ширина - 42; Глубина - 54; Высота - 94; Ширина сиденья - 40; Глубина сиденья - 40; Высота сиденья - 48;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки1080 мм
  • Высота упаковки450 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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