Стул Step M
Стул Step M
9 390
Стул Step M

Артикул: CH-080-041
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья460 мм

Характеристики товара

Описание

Учебный стул Step — удобное и практичное решение для образовательных пространств, тренинговых залов и конференц-комнат. Стул имеет складную конструкцию с прочным металлическим кронштейном X-образной формы, что позволяет экономить место при хранении. Пюпитр с поворотной конструкцией на 190° делает его удобным для работы с ноутбуком, письмом или чтением. Эргономичная сетчатая спинка обеспечивает вентиляцию, а анатомическое сиденье с высокой эластичностью комфортно даже при длительном использовании. Доступен в трёх вариантах: на ножках, на ножках с пюпитром, на колесиках с пюпитром. Нагрузка 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес9.3 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
