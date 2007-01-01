Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый
12 оценок
56 090
Товар в корзине. Перейти
Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый - фото 1Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый - фото 2Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый - фото 3Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый - фото 4Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый - фото 5

Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый

Артикул: CH-082-096
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло для руководителя Air Н, пластик
Фотография товара Кресло для руководителя Air Н, пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Стеллаж 107 Лофт
Фотография товара Стеллаж 107 Лофт от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание


Механизм TILT, колеса с резиновым покрытием. Размеры: 66/70/106-114 см. Материал: эко-кожа перфорированная. Цвет: светло-коричневый Цена указана за 1 предмет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота1060 мм
  • Высота до сиденья410 мм
  • Вес15 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
  • Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Изо Хром

36
Настоящее фото товара Стул персонала Luga, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена

Стул персонала Luga

117
Распродажа
Фотография товара Стул Самба, синий, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, синий, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59023
5 890 ₽

Стул Самба, синий, каркас серебро

43
В наличии
Фотография товара Стул Аверм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аверм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 890
Оптовая цена

Стул Аверм, черный

57
Фотография товара Кресло поворотное Pegas, синий, ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло поворотное Pegas, синий, ткань, произведённого компанией ChiedoCover
29 990
Оптовая цена

Кресло поворотное Pegas, синий, ткань

52
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное Arrow светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Arrow светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от42 9909
46 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное Arrow светло-серый

26
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 990

Кресло офисное Prism, сетка, пластик, белый, черный

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Marc M3 Office KPR от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M3 Office KPR, произведённого компанией ChiedoCover
26 790
Оптовая цена

Стул Marc M3 Office KPR

14
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), серый

7
Распродажа
Фотография товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 79024
20 590 ₽Оптовая цена

Стул Q5 (на черной крестовине Somalia), желтый

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол письменный Ruby, бетон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Ruby, бетон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стол письменный Ruby, бетон, лдсп

36
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Каркас стула Лофт-21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Лофт-21, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Каркас стула Лофт-21

41
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33
Настоящее фото товара Стол журнальный, 800*600, шамони светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стол журнальный, 800*600, шамони светлый

15
В наличии 2 шт.
Онлайн показ
Фотография товара Чехол на стул 08, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 08, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от49029
690 ₽

Чехол на стул 08, спандекс белый

14
В наличии 1371 шт.
Настоящее фото товара Тележка для складных стульев ТЛ-8Р, произведённого компанией ChiedoCover
73 090

Тележка для складных стульев ТЛ-8Р

42
Фотография товара Металлическая рамка 40х40 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Металлическая рамка 40х40 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Металлическая рамка 40х40 белый

35
Хит
Фотография товара Опора Event от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Опора Event, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Опора Event

49

Другие товары из раздела офисные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул обеденный Masey, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Masey, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 49044
14 990 ₽Оптовая цена

Стул обеденный Masey, серый

26
В наличии 62 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый мягкий Jolly, экокожа, бук, произведённого компанией ChiedoCover
2 690

Стул пластиковый мягкий Jolly, экокожа, бук

11
Фотография товара Стул Aria, светло-серый, рогожка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Aria, светло-серый, рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
17 290
Оптовая цена

Стул Aria, светло-серый, рогожка

12
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул Marc M3 Office B от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marc M3 Office B, произведённого компанией ChiedoCover
26 490
Оптовая цена

Стул Marc M3 Office B

9
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 09024
14 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА 4 НОЖКАХ), оранжевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 19024
18 490 ₽Оптовая цена

Стул RACE (НА ПРУТКЕ), оранжевый

12
Распродажа
Фотография товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Race SW (на черной крестовине Somalia), серый

10
Распродажа
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), красный

9
Настоящее фото товара Стул Rhythm, черно-зеленый, клетка, произведённого компанией ChiedoCover
2 590

Стул Rhythm, черно-зеленый, клетка

10
Фотография товара Кресло офисное Snug, бежевый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Snug, бежевый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
34 190

Кресло офисное Snug, бежевый, белый

10

Товар в корзине

Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый
Кресло руководителя Cortex, светло-коричневый
56 090
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол письменный Ruby, бетон, лдсп от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол письменный Ruby, бетон, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
10 390
Оптовая цена

Стол письменный Ruby, бетон, лдсп

36
Фотография товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая, произведённого компанией ChiedoCover
от630
Оптовая цена

Подушка 01 для стула Кьявари, 3см, серая

45
Распродажа
Фотография товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 49017
14 990 ₽

Тележка для банкетных стульев ТБС01, черная

50
Фотография товара Каркас стула Лофт-21 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Лофт-21, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190

Каркас стула Лофт-21

41

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности