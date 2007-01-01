Характеристики товара
Описание
Механизм TILT, колеса с резиновым покрытием. Размеры: 66/70/106-114 см. Материал: эко-кожа перфорированная. Цвет: светло-коричневый Цена указана за 1 предмет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина700 мм
- Высота1060 мм
- Высота до сиденья410 мм
- Вес15 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаподлокотники, поворотное основание , колесики
- Тип ножеккрутящаяся основа, колесное основание
- Цветсветло-коричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет