Настоящее фото товара Стул Neo, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Neo, черный
7 оценок
54 590
Стул Neo, черный - фото 1Стул Neo, черный - фото 2Стул Neo, черный - фото 3Стул Neo, черный - фото 4Стул Neo, черный - фото 5

Стул Neo, черный

Артикул: CH-080-011
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Характеристики товара

Описание

Офисное кресло Neo — это стильное и современное решение для руководителей, которые ценят комфорт и выразительный дизайн. Высокая спинка с подголовником и обтекаемые формы подчёркивают элегантность модели, делая её ярким акцентом в любом офисном интерьере. Обивка выполнена из натуральной кожи, а наполнитель из memory foam обеспечивает высокий уровень комфорта за счёт адаптации к форме тела. Это особенно важно при длительной работе в сидячем положении. Подлокотники из алюминия с кожаными накладками сочетают в себе прочность и удобство. Крестовина также изготовлена из алюминия и имеет диаметр 70 см. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать наклон в нескольких положениях. Максимальная нагрузка - 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина645 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1205/1290 мм
  • Ширина сиденья535 мм
  • Глубина сиденья475 мм
  • Высота до сиденья480/560 мм
  • Вес30 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

