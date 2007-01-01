Характеристики товара
Описание
Офисное кресло Neo — это стильное и современное решение для руководителей, которые ценят комфорт и выразительный дизайн. Высокая спинка с подголовником и обтекаемые формы подчёркивают элегантность модели, делая её ярким акцентом в любом офисном интерьере. Обивка выполнена из натуральной кожи, а наполнитель из memory foam обеспечивает высокий уровень комфорта за счёт адаптации к форме тела. Это особенно важно при длительной работе в сидячем положении. Подлокотники из алюминия с кожаными накладками сочетают в себе прочность и удобство. Крестовина также изготовлена из алюминия и имеет диаметр 70 см. Механизм качания мультиблок позволяет зафиксировать наклон в нескольких положениях. Максимальная нагрузка - 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина645 мм
- Глубина600 мм
- Высота1205/1290 мм
- Ширина сиденья535 мм
- Глубина сиденья475 мм
- Высота до сиденья480/560 мм
- Вес30 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет