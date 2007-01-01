Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Neo, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Neo, голубой
11 оценок
4 690
Стул Neo, голубой - фото 1

Стул Neo, голубой

Артикул: CH-084-283
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4,8 кг кг
  • Допустимая нагрузка120
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Предыдущий товар в категории Стул Gabana, велюр Каталана 14, каркас RAL черный глянец
Фотография товара Стул Gabana, велюр Каталана 14, каркас RAL черный глянец от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Фотография товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4,8 кг кг
  • Допустимая нагрузка120

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул пластиковый Air, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Air, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стул пластиковый Air, черный

44
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99053
12 490 ₽Оптовая цена

Стул Shell с мягким сиденьем, серо-зеленый

26
В наличии 170 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ), произведённого компанией ChiedoCover
от19 39024
25 290 ₽Оптовая цена

Стул LUX (НА 4 НОЖКАХ)

139
Распродажа
Фотография товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см, произведённого компанией ChiedoCover
от7 29040
11 990 ₽Оптовая цена

Стул полубарный FRANKFURT, белый, 65 см

26
В наличии 19 шт.
Фотография товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный пластиковый Divo, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 790
Оптовая цена

Стул барный пластиковый Divo, оранжевый

55
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный, янтарный

36
Фотография товара Стул нерегулируемый Fong , металл, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул нерегулируемый Fong , металл, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул нерегулируемый Fong , металл, пластик

11
Фотография товара Стул Эрин, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Эрин, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Стул Эрин, бежевый

11
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Brisigella, марсала от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Brisigella, марсала, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Brisigella, марсала

11
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Solstice, капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Solstice, капучино , произведённого компанией ChiedoCover
2 99035
4 590 ₽Оптовая цена

Стул Solstice, капучино

13
В наличии 100 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Frankfurt, крупный ромб, пыльная роза

38
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Flow, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Flow, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Flow, серый

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Стол складной Уитни , серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Стол складной Уитни , серый

6
В наличии 112 шт.
Настоящее фото товара Подушка для софы Агра, голубая, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена

Подушка для софы Агра, голубая

13
Фотография товара Чехол 02 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 02, произведённого компанией ChiedoCover
840
Оптовая цена

Чехол 02

35
Фотография товара Подушка для складного стула 82*42, оксфорд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка для складного стула 82*42, оксфорд, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Подушка для складного стула 82*42, оксфорд

49
Фотография товара Стол садовый Тино, 120, мокко от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, 120, мокко , произведённого компанией ChiedoCover
32 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, 120, мокко

48
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 56х180х50 водоотталкивающая ткань, синий, белый

8
Фотография товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 на стул Кьявари, синий

35
Фотография товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Flow, темный хаки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Flow, темный хаки, произведённого компанией ChiedoCover
15 090
Оптовая цена

Подушка сиденья Комфорт для дивана глубокого Flow, темный хаки

12
В наличии 5 шт.

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Bloom, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bloom, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от18 090
Оптовая цена

Стул пластиковый Bloom, черный

46
Распродажа
Настоящее фото товара Стул COLLEGE (НА БАЗЕ SWISS), произведённого компанией ChiedoCover
от25 19024
32 790 ₽Оптовая цена

Стул COLLEGE (НА БАЗЕ SWISS)

44
Фотография товара Стул Лабе, желтый пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лабе, желтый пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Стул Лабе, желтый пластик

7
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул барный Kate, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Kate, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул барный Kate, зеленый

9
В наличии 7 шт.
Фотография товара Кресло пластиковое Bandi, грушевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Bandi, грушевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло пластиковое Bandi, грушевый

8
В наличии 24 шт.
Фотография товара Стул пластиковый барный Calabria, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый барный Calabria, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от10 790
Оптовая цена

Стул пластиковый барный Calabria, агава

11
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стул полубарный пластиковый Milano, тортора от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный пластиковый Milano, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Стул полубарный пластиковый Milano, тортора

8
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Стул College (на белой базе Swiss), красный, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Стул College (на белой базе Swiss), красный

9
Распродажа
Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 69024
10 090 ₽Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ - BLACK), синий

10
Фотография товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790
Оптовая цена

Стул SMILE (НА 4 НОЖКАХ), зеленый

7

