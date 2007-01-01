Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Вильнес, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Вильнес, темно-коричневый
11 оценок
3 490
Товар в корзине. Перейти
Стул Вильнес, темно-коричневый - фото 1

Стул Вильнес, темно-коричневый

Артикул: CH-088-115
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина360 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Бринтелликс, титан-серый
Фотография товара Стул Бринтелликс, титан-серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Бринтелликс, титан-шоколад
Фотография товара Стул Бринтелликс, титан-шоколад от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Воздушная модель стула имеет интересный дизайн спинки, представляющую собой крестообразное пресечение нескольких металлических нитей, образующих в центре маленькие ромбики. Каркас стула выполнен из хромированного металла

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина360 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья390 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветтемно-коричневый
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.2 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела металлические мягкие стулья

Распродажа
Фотография товара Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука, произведённого компанией ChiedoCover
от5 89075
22 900 ₽

Стул Като с подлокотниками, велюр, массив бука

9
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Като, бежевый микровелюр, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като, бежевый микровелюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59077
19 900 ₽

Стул Като, бежевый микровелюр, ножки металл

14
Распродажа
Фотография товара Стул Като с подлокотниками, спинка дерево, ножки металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Като с подлокотниками, спинка дерево, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59075
29 900 ₽

Стул Като с подлокотниками, спинка дерево, ножки металл

11
Фотография товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990

Стул Турмалин New, замша Smile chocolate, каркас металл

5
Фотография товара Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Стул Турмалин, велюр серый, каркас черный глянец

13
Фотография товара Стул Париж с подлокотниками, велюр велютто 39, каркас Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж с подлокотниками, велюр велютто 39, каркас Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 590

Стул Париж с подлокотниками, велюр велютто 39, каркас Рал 9005

8
Фотография товара Стул Париж, Букле латте, ножки металл Рал 9005 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Париж, Букле латте, ножки металл Рал 9005, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Париж, Букле латте, ножки металл Рал 9005

7
Фотография товара Стул Сан бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сан бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
16 990

Стул Сан бежевый

13
В наличии 63 шт.
Новинка
Фотография товара Стул Неони, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Неони, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Стул Неони, белый

5
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Стул Вильнес, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Вильнес, белый

6
В наличии 2 шт.

Товар в корзине

Стул Вильнес, темно-коричневый
Стул Вильнес, темно-коричневый
3 490
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности