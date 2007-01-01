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Чехол для стола 05, розовый

Артикул: CH-018-151
49 оценок
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.
Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.
Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.
Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • ДетскоеНет
  • Вид чехладля столов, универсальные
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Диаметр см Оптовая цена руб
Спандекс 60 1450
Спандекс 70 1500
Спандекс 80 1550
Бифлекс 60 2350
Бифлекс 70 2450
Бифлекс 80 2490

Отзывы

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Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 1000-0001000-000
Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 1000-1071000-107
Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 1000-5131000-513
Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 1000-9051000-905
Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
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Чехол для стола 05, розовый - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
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