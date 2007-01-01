Характеристики товара
Описание
Кресло руководителя TopChairs Soulo элегантность и комфорт для современного офиса. Обивка выполнена из высококачественной светло-серой экокожи, которая добавляет модели стиль и практичность. Задняя часть спинки выделяется контрастным коричневым оттенком, подчеркивающим премиальный характер изделия. Крестовина из прочного алюминия обеспечивает надежную поддержку и современный внешний вид. Кресло сочетает строгие линии и плавные изгибы, создавая лаконичный и элегантный образ. Высокая спинка обеспечивает правильную поддержку, а широкое сиденье (56 см) добавляет комфорт для длительных рабочих часов. Мягкая прострочка на спинке и сиденье подчеркивает детали и придает изделию завершенность. Оснащено механизмом качания мультиблок, который позволяет зафиксировать удобное положение для работы и отдыха. Газ-лифт 4-го класса регулирует высоту сиденья (от 46 до 52 см), адаптируясь под индивидуальные потребности пользователя. Подголовник и подлокотники выполнены в едином дизайне и обеспечивают комфортную посадку, несмотря на отсутствие регулировки. Кресло идеально подойдет для современного офиса, кабинета руководителя или домашнего рабочего пространства. Его стильный внешний вид и удобная конструкция делают его функциональным дополнением к любому интерьеру. Кресло выдерживает до 125 кг, обеспечивая надежность и долговечность в повседневном использовании.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина630 мм
- Высота1220 мм
- Ширина сиденья570 мм
- Глубина сиденья430 мм
- Высота до сиденья460/520 мм
- Вес15.5 кг
- Материал сиденьяэкокожа
- Модификации стулаповоротное основание , колесики
- Допустимая нагрузка125
- Цветбежевый, коричневый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки510 мм
- Вес упаковки19 кг
- Объём упаковки0.31 м3
- Изделия стопируютсяНет