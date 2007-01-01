Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, коричневый
12 оценок
48 990
Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, коричневый - фото 1Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, коричневый - фото 2Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, коричневый - фото 3Кресло руководителя TopChairs Soulo светло-серый, коричневый - фото 4

Артикул: CH-080-640
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья570 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло руководителя TopChairs Soulo элегантность и комфорт для современного офиса. Обивка выполнена из высококачественной светло-серой экокожи, которая добавляет модели стиль и практичность. Задняя часть спинки выделяется контрастным коричневым оттенком, подчеркивающим премиальный характер изделия. Крестовина из прочного алюминия обеспечивает надежную поддержку и современный внешний вид. Кресло сочетает строгие линии и плавные изгибы, создавая лаконичный и элегантный образ. Высокая спинка обеспечивает правильную поддержку, а широкое сиденье (56 см) добавляет комфорт для длительных рабочих часов. Мягкая прострочка на спинке и сиденье подчеркивает детали и придает изделию завершенность. Оснащено механизмом качания мультиблок, который позволяет зафиксировать удобное положение для работы и отдыха. Газ-лифт 4-го класса регулирует высоту сиденья (от 46 до 52 см), адаптируясь под индивидуальные потребности пользователя. Подголовник и подлокотники выполнены в едином дизайне и обеспечивают комфортную посадку, несмотря на отсутствие регулировки. Кресло идеально подойдет для современного офиса, кабинета руководителя или домашнего рабочего пространства. Его стильный внешний вид и удобная конструкция делают его функциональным дополнением к любому интерьеру. Кресло выдерживает до 125 кг, обеспечивая надежность и долговечность в повседневном использовании.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота1220 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья430 мм
  • Высота до сиденья460/520 мм
  • Вес15.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Модификации стулаповоротное основание , колесики
  • Допустимая нагрузка125
  • Цветбежевый, коричневый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки510 мм
  • Вес упаковки19 кг
  • Объём упаковки0.31 м3
  • Изделия стопируютсяНет
48 990
