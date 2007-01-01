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Стул Нуар плетеный из роупа, темно- серый - фото 1Стул Нуар плетеный из роупа, темно- серый - фото 2

Стул Нуар плетеный из роупа, темно- серый

Артикул: CH-076-071
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья «Нуар» из роупа – это идеальное решение для создания уютной атмосферы на террасе, в саду или на открытом балконе. Стильный дизайн в сочетании с высококачественными материалами делают эти стулья непревзойденными.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина690 мм
  • Глубина730 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материалроуп
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки840 мм
  • Глубина упаковки720 мм
  • Вес упаковки6.80 кг
  • Объём упаковки0.45 м3
  • Изделия стопируютсяНет

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