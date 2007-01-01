Характеристики товара
Описание
Стулья «Нуар» из роупа – это идеальное решение для создания уютной атмосферы на террасе, в саду или на открытом балконе. Стильный дизайн в сочетании с высококачественными материалами делают эти стулья непревзойденными.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина690 мм
- Глубина730 мм
- Высота810 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материалроуп
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки750 мм
- Высота упаковки840 мм
- Глубина упаковки720 мм
- Вес упаковки6.80 кг
- Объём упаковки0.45 м3
- Изделия стопируютсяНет