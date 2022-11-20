Характеристики товара
Описание
Стулья “Чили” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт.
Сиденье стула изготовлено из экологически чистой гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины.
Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм с утонением
Габариты (ШхГхB) 460 х 530 х 840 мм
Высота посадки 490 (±10) мм
Высота спинки 400 мм
Глубина сиденья 390 мм
Ширина сиденья 450 мм
Максимальная нагрузка до 100 кг
Вес Нетто 5,10 кг
Поставляется в разобранном виде. Металлический каркас основания - сварной.
Основные характеристики
- Высота840 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина460 мм
- Глубина530 мм
- Вес5,1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьякожзам, ткань
- Допустимая нагрузка100 кг