Товар в корзине. Перейти
Стул Чили - фото 1Стул Чили - фото 2Стул Чили - фото 3Стул Чили - фото 4Стул Чили - фото 5Стул Чили - фото 6Стул Чили - фото 7Стул Чили - фото 8Стул Чили - фото 9Стул Чили - фото 10

Стул Чили

12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Рэми
Стул Рэми
Следующий Стул Элис
Стул Рэми

Характеристики товара

Описание

Стулья “Чили” прекрасно впишутся в интерьер кафе, барной зоны, кофейни и ресторана (направление «HoReCa»).
Стеганое сиденье придаёт особое настроение, а достаточно глубокая посадка и вогнутая спинка обеспечивают комфорт.
Сиденье стула изготовлено из экологически чистой гнутоклееной фанеры и обтянуто тканью или искусственной экокожей с применением пенополиуретана различной толщины.
Основание – цельносварной каркас, изготовлен из прочной стальной трубы Ø25 мм с утонением

Габариты (ШхГхB) 460 х 530 х 840 мм
Высота посадки 490 (±10) мм
Высота спинки 400 мм
Глубина сиденья 390 мм
Ширина сиденья 450 мм
Максимальная нагрузка до 100 кг
Вес Нетто 5,10 кг

Поставляется в разобранном виде. Металлический каркас основания - сварной.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота840 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина460 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес5,1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьякожзам, ткань
  • Допустимая нагрузка100 кг

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

С этим товаром покупают
Чехол 67Настоящее фото товара Чехол 67, произведённого компанией ChiedoCover
от790
8

Чехол 67

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
6

Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленыйНастоящее фото товара Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
11

Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый

Настоящее фото товара Чехол 15 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от650
15

Чехол 15 из плотного спандекса

Чехол 46 на мягкий стулНастоящее фото товара Чехол 46 на мягкий стул, произведённого компанией ChiedoCover
от590
15

Чехол 46 на мягкий стул

Чехол 46, светло-желтыйНастоящее фото товара Чехол 46, светло-желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
6

Чехол 46, светло-желтый

Чехол 46 с прямой спинкой, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от450
9

Чехол 46 с прямой спинкой, бордовый

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 24 шт.