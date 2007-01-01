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Настоящее фото товара Стул обеденный Дрид, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Дрид, темно-серый
7 оценок
2 990
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Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 1Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 2Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 3Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 4Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 5Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 6Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 7Стул обеденный Дрид, темно-серый - фото 8

Стул обеденный Дрид, темно-серый

Артикул: CH-074-307
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина475 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина475 мм
  • Глубина565 мм
  • Высота815 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья380 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки560 мм
  • Высота упаковки990 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки6.3 кг
  • Объём упаковки0.37 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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