Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина475 мм
- Глубина565 мм
- Высота815 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья380 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки990 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки6.3 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет