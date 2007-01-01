Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Lime, бежевый, нежно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lime, бежевый, нежно-зеленый
12 оценок
6 490
Стул Lime, бежевый, нежно-зеленый - фото 1Стул Lime, бежевый, нежно-зеленый - фото 2Стул Lime, бежевый, нежно-зеленый - фото 3

Стул Lime, бежевый, нежно-зеленый

Артикул: CH-083-120
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

СТУЛ LIME С ПЛАСТИКОВЫМ СИДЕНИЕМ – СОВРЕМЕННЫЙ ТРЕНД В УЧЕБНОЙ МЕБЕЛИ! Идеальное решение для образовательных пространств, включая школы, центры дополнительного образования, дошкольные учреждения, университеты, колледжи, академии, библиотеки и актовые залы.



Мы предлагаем мебель для учреждений образования - высокого качества, с прекрасной эргономикой, инновационным дизайном, которая соответствует всем требованиям безопасности и ГОСТ РФ.



Стул с цельнопластиковым ученическим сидением стал ВЫБОРОМ ДЕПАРТАМЕТНТА ОБРАЗОВАНИЯИ НАУКИ Г. МОСКВЫ по оснащению школ мебелью с 2025 года



СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
Ученический стул полностью соответствует требованиям ГОСТ 11016-93 (ИСО 5970-79) и занесен в Реестр Минпромторга РФ



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Сиденье выполнено из утолщенного пластика с армирующими добавками, что значительно увеличивает его жесткость и надежность. Надежный металлический каркас стула выполнен из плоскоовальной трубы и покрыт порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию. Каждый стул проходит строгие испытания на устойчивость, выдерживая более 50 000 циклов нагружения "сел-встал", что гарантирует его долговечность даже при интенсивном использовании.
Максимальная нагрузка на стул 130 кг



АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА СИДЕНЬЯ способствует правильной осанке и снижает усталость во время занятий. На спинке предусмотрено отверстие для руки, что делает перемещение стула простым и удобным.



РЕГУЛИРОВКА ПО ГРУППЕ РОСТА
Функция регулировки по высоте обеспечивает комфортное положение и поможет в выработке правильной осанки. Регулируются по высоте на 5-7 группы роста. В каждую упаковку стула вложены наклейки с номерами ростовых групп — вы можете использовать их для удобной маркировки.



ДЕМПФЕРЫ на каркасе предотвращают повреждение поверхности столешницы при установке стула на стол.



ПЛАСТИКОВЫЕ ЗАГЛУШКИ нижних опор каркаса предотвращают царапины на полу во время эксплуатации стула и травмобезопасны.



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА.



ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Ростовые группы: 5-7
Регулировка по высоте: да
Механизм регулировки по высоте - телескопический
Материал каркаса: металл (плоскоовальная труба)
Материал сиденья: пластик
Высота изделия /регулируемая/: 820-860-900 мм (с фиксацией на ростовые группы).
Тип поставки: разборный
Нагрузка на стул – до 130 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина437 мм
  • Глубина484 мм
  • Высота900 мм
  • Вес7.26 кг
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, зеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки3.99 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
