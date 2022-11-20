Характеристики товара
Описание
Яркие, выделяющиеся и практичные стулья для организаций, общественных пространств и учебных заведений. Имеет декоративную прорезь на спинке сиденья и декоративную ручку в конструкции корпуса для комфортного перемещения. Металлический каркас имеет хромированное покрытие, устойчив к царапинам и другим незначительным повреждениям.
При заказе изделия можно выбрать один из 6ти вариантов исполнения каркаса и любой из 7ми цветов пластика
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина470 мм
- Глубина430 мм
- Вес2.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяпластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Страна изготовленияИталия