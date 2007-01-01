Характеристики товара
Описание
Элегантный обеденный стул Masey — идеальное решение для уютного интерьера.
Материалы и исполнение. Стул изготовлен из высококачественных материалов. Мягкое сиденье и спинка обтянуты рогожкой, которая приятна на ощупь и устойчива к износу. Каркас и ножки выполнены из прочного металла с черным покрытием, обеспечивающим устойчивость и долговечность.
Дизайн и декоративные элементы. Лаконичные линии каркаса и слегка изогнутые подлокотники подчеркивают современный стиль модели. Мягкая обивка спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном использовании, а минималистичный дизайн позволяет стулу гармонично вписываться в любой интерьер. Черные ножки визуально облегчают конструкцию, создавая ощущение легкости.
Функциональность и место использования. Благодаря прочной конструкции стул выдерживает нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для кухни, балкона, кафе или дачи, добавляя уют и комфорт в любое пространство.
Стул Masey сочетает в себе стиль, удобство и надежность, делая его отличным выбором для повседневного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина558 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья445 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Вес6.95 кг
- Материал сиденьярогожка
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки590 мм
- Вес упаковки28.8 кг
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет