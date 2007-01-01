Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый
26 оценок
9 09044
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый - фото 1Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый - фото 2Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый - фото 3Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый - фото 4
Распродажа

Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый

Артикул: CH-071-292
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина558 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Ницца
Фотография товара Стул Ницца от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Ститч, вельвет серый
Фотография товара Стул барный Ститч, вельвет серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Элегантный обеденный стул Masey — идеальное решение для уютного интерьера.

Материалы и исполнение. Стул изготовлен из высококачественных материалов. Мягкое сиденье и спинка обтянуты рогожкой, которая приятна на ощупь и устойчива к износу. Каркас и ножки выполнены из прочного металла с черным покрытием, обеспечивающим устойчивость и долговечность.

Дизайн и декоративные элементы. Лаконичные линии каркаса и слегка изогнутые подлокотники подчеркивают современный стиль модели. Мягкая обивка спинки и сиденья обеспечивает комфорт при длительном использовании, а минималистичный дизайн позволяет стулу гармонично вписываться в любой интерьер. Черные ножки визуально облегчают конструкцию, создавая ощущение легкости.

Функциональность и место использования. Благодаря прочной конструкции стул выдерживает нагрузку до 100 кг. Идеально подходит для кухни, балкона, кафе или дачи, добавляя уют и комфорт в любое пространство.

Стул Masey сочетает в себе стиль, удобство и надежность, делая его отличным выбором для повседневного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина558 мм
  • Высота800 мм
  • Ширина сиденья455 мм
  • Глубина сиденья445 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес6.95 кг
  • Материал сиденьярогожка
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки590 мм
  • Вес упаковки28.8 кг
  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99033
5 890 ₽

Стул Самба желтый

44
Фотография товара President Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара President Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
49 950
Оптовая цена

President Экокожа Черный

45
В наличии 46 шт.
Фотография товара Стул Авранш, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Авранш, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590
Оптовая цена

Стул Авранш, черный

41
В наличии 36 шт.
Фотография товара Стул Агно, экокожа серая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Агно, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от6 490
Оптовая цена

Стул Агно, экокожа серая

58
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29024
13 390 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ), малиновый

10
Распродажа
Фотография товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), красный, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул ВЕНЕЗИА - СВ (НА ЧЕРНОЙ КРЕСТОВИНЕ СОМАЛИА), красный

6
Распродажа
Фотография товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), черный, произведённого компанией ChiedoCover
от14 49024
18 890 ₽Оптовая цена

Стул Рэйс СВ (на черной крестовине Сомалиа), черный

13
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), бежевый

11
Распродажа
Фотография товара Стул К5 (на прутке со столиком), желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К5 (на прутке со столиком), желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 59022
27 590 ₽Оптовая цена

Стул К5 (на прутке со столиком), желтый

13
Фотография товара Стул Туфа, хром, золотой, кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, хром, золотой, кожа, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Туфа, хром, золотой, кожа

12

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, дуб крафт

36
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр голубой

42
Настоящее фото товара Каркас спинки Stil 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Stil 1000

47
Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13
Фотография товара Ножки полубарные, металлические от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки полубарные, металлические, произведённого компанией ChiedoCover
от3 050

Ножки полубарные, металлические

97
Фотография товара Стол эргономичный правый, 1380х670(870)x755 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол эргономичный правый, 1380х670(870)x755, произведённого компанией ChiedoCover
9 930
Оптовая цена

Стол эргономичный правый, 1380х670(870)x755

5
В наличии 12 шт.
Фотография товара Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 390

Чехол для Eames, прострочка квадрат, 40 х 46см

48
Фотография товара Каркас стула Роквелл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Каркас стула Роквелл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 190

Каркас стула Роквелл

10
Хит
Фотография товара Тележка на 40 складных стульев Хит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка на 40 складных стульев Хит, произведённого компанией ChiedoCover
18 290

Тележка на 40 складных стульев Хит

96
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Ножки металлические Паук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ножки металлические Паук, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Ножки металлические Паук

33

Другие товары из раздела офисные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге, произведённого компанией ChiedoCover
3 99061
9 990 ₽

Стул Самба, экокожа Блэк, каркас хром, подлокотники бук венге

11
Фотография товара Стул пластиковый с подушкой Дюн, темно-синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый с подушкой Дюн, темно-синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 190

Стул пластиковый с подушкой Дюн, темно-синий, белый

5
Фотография товара Пластиковый стул ДЖОЙ, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пластиковый стул ДЖОЙ, черный, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Пластиковый стул ДЖОЙ, черный

10
Распродажа
Фотография товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), бирюзовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 79024
16 690 ₽Оптовая цена

Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), бирюзовый

12
Распродажа
Фотография товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 99024
15 590 ₽Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой

14
Фотография товара Стул Амбел, хром, светло-голубой, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Амбел, хром, светло-голубой, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Амбел, хром, светло-голубой, велюр

8
Фотография товара Стул Туфа, пятилучие, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, пятилучие, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Туфа, пятилучие, черный, велюр

15
Фотография товара Стул Туфа, пятилучие, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, пятилучие, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Туфа, пятилучие, бежевый, черный, велюр

10
Фотография товара Стул Туфа, хром, светло-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа, хром, светло-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Туфа, хром, светло-серый, велюр

10
Фотография товара Стул Туфа увеличенный, хром, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Туфа увеличенный, хром, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
5 090

Стул Туфа увеличенный, хром, мятный

14

Товар в корзине

Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый
Стул обеденный Масей с подлокотниками, серый
9 090
15 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол оператора Белгаум, дуб крафт, произведённого компанией ChiedoCover
от41 490
Оптовая цена

Стол оператора Белгаум, дуб крафт

36
Фотография товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Чехол на стул со спинкой Чилли, велюр голубой

42
Настоящее фото товара Каркас спинки Stil 1000, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Каркас спинки Stil 1000

47
Настоящее фото товара Тележка для стульев Толикс, произведённого компанией ChiedoCover
8 890

Тележка для стульев Толикс

13

Акции для вас

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности