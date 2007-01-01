Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Gorg, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Gorg, розовый
8 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Стул Gorg, розовый - фото 1Стул Gorg, розовый - фото 2Стул Gorg, розовый - фото 3Стул Gorg, розовый - фото 4
NEW

Стул Gorg, розовый

Артикул: CH-083-145
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Пластиковый стул ROLF, черный
Фотография товара Пластиковый стул ROLF, черный от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Masters, белый
Фотография товара Стул Masters, белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

ДИЗАЙН В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Форма стула Gorg напоминает волну, словно стул создан для чтения книги о приключениях на море или наслаждения закатом на уютной террасе дома, сада, кафе или ресторана.



ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Стул выполнен из полипропилена с армирующими добавками, благодаря которым повышается жесткость и надежность. Изделие устойчиво к ударным воздействиям, а также негативным воздействиям окружающей среды и появлению царапин.



Благодаря повышенным АТМОСФЕРОСТОЙКИМ СВОЙСТВАМ, стул хорошо переносит воздействие различных погодных условий. Не деформируется и имеет более устойчивое сопротивление к изменению цвета и прочностных характеристик на открытом воздухе при температуре от -15 С до +40 С. При этом, важно отметить, что насыщенность цвета во многом будет определяться интенсивностью солнечного света и продолжительностью нахождения под ним.



ИСПЫТАНИЯ СТУЛЬЕВ
Каждый стул проходит испытания на устойчивость, прочность и безопасность. Выдерживает продолжительные нагрузки - максимальная статическая нагрузка 200 кг.



ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Удобная форма спинки и широкое сиденье обеспечивают комфортную посадку и дарят новые ощущения во время отдыха.



ШТАБЕЛИРУЮТСЯ Максимально по 4 штуки, что значительно облегчает хранение и использование.



ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина530 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота790 мм
  • Вес4.00 кг
  • Материалпластик
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки15 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул 06113АМ синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул 06113АМ синий, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена

Стул 06113АМ синий

111
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул Митч салатовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Митч салатовый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч салатовый

69
Фотография товара Стул Кавалла желтый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кавалла желтый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул Кавалла желтый, черный

33
Фотография товара Стул Калгари белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Калгари белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Калгари белый

33
Фотография товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Кьявари пластиковый NEW, жемчужный

315
Фотография товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Miss Bibi, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул пластиковый Miss Bibi, черный

45
Фотография товара Кресло пластиковое Форта, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло пластиковое Форта, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Кресло пластиковое Форта, оранжевый

30
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул складной Конференц от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Конференц, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
Оптовая цена

Стул складной Конференц

34
Фотография товара Стул барный Kate, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Kate, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Стул барный Kate, зеленый

9
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стул пластиковый Tuscany, агава от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Tuscany, агава, произведённого компанией ChiedoCover
от7 390
Оптовая цена

Стул пластиковый Tuscany, агава

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

13
В наличии 340 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, красный

46
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари

47
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 187 шт.
Фотография товара Столик пластиковый журнальный Bandi, табак от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Столик пластиковый журнальный Bandi, табак, произведённого компанией ChiedoCover
от7 890
Оптовая цена

Столик пластиковый журнальный Bandi, табак

5
В наличии 3 шт.
Фотография товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Чехол Е07 на стул Eames, кожзам коралл

50
Фотография товара Подушка галета зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка галета зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета зеленая

44
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1900х580х50 водоотталкивающая ткань, синий

14
В наличии 212 шт.
Фотография товара Стол Марбел, антрацит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Марбел, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Стол Марбел, антрацит

49
В наличии 8 шт.
Фотография товара Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол 01 с прямой спинкой, серо-голубой

39

Другие товары из раздела пластиковые стулья

Фотография товара Стул пластиковый Bo, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Bo, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от15 890
Оптовая цена

Стул пластиковый Bo, белый

33
Фотография товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный на полозьях Gliss серый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 790
Оптовая цена

Стул прозрачный на полозьях Gliss серый

47
Настоящее фото товара Кресло Альберто, белое, подушка коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
18 990
Оптовая цена

Кресло Альберто, белое, подушка коричневая

46
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стул Адриано, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Стул Адриано, черный

47
Фотография товара Кресло Sky Pro, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Sky Pro, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
10 990
Оптовая цена

Кресло Sky Pro, розовый

11
В наличии 9 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Marty, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Marty, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 49037
5 490 ₽Оптовая цена

Стул Marty, пластиковый, белый

26
В наличии 116 шт.
Настоящее фото товара Стул пластиковый Stak, красный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Стул пластиковый Stak, красный

12
В наличии 100 шт.
Фотография товара Стул Latte, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Latte, белый, произведённого компанией ChiedoCover
6 690

Стул Latte, белый

12
New
Фотография товара Стул Jin, красный, черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Jin, красный, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Стул Jin, красный, черный муар

6
В наличии 10 шт.
New
Фотография товара Стул Gorg, мятный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gorg, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
3 790

Стул Gorg, мятный

7

Товар в корзине

Стул Gorg, розовый
Стул Gorg, розовый
3 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол пластиковый мини-бар Belle Cool Bar

13
В наличии 340 шт.
Фотография товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Транспортировочный чехол на 1 стул, красный, произведённого компанией ChiedoCover
480
Оптовая цена

Транспортировочный чехол на 1 стул, красный

46
Фотография товара Подушка 3 см на стул Кьявари от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подушка 3 см на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от950
Оптовая цена

Подушка 3 см на стул Кьявари

47
Настоящее фото товара Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Мягкий элемент к лежаку 1800х560х50 водоотталкивающая ткань, белый, синий

10
В наличии 187 шт.

Акции для вас

Новость от 17.01.2019 Большие столы от производителя ChiedoCover
Большие столы от производителя ChiedoCover

На что обратить внимание при выборе стола большого размера?

Новость от 06.08.2025 Коллекция Лион
Коллекция Лион

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 01.05.2024 Время экономить - Обеденная группа
Время экономить - Обеденная группа

Перейдите, чтобы узнать подробности