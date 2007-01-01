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Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей - фото 1Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей - фото 2Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей - фото 3

Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей

Артикул: CH-074-683
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Современный обеденный стул Waldo станет прекрасным дополнением кухни, гостиной или рабочего места. Комбинация фактурной ткани "букле" и экокожи создают уникальный образ модели. Функциональная форма сиденья, удобные подлокотники создают максимально комфортные условия для отдыха. Металлические ножки способны выдерживать значительные нагрузки на опору. Подпятники препятствуют скольжению и помогут защитить напольное покрытие от царапин.

Модель стула оборудована поворотно-возвратным механизмом: если повернуться на стуле и встать, то сиденье вернется в исходное положение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина665 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материал сиденьяэкокожа, букле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки24 кг
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул обеденный Waldo светло-серый c бежевой экокожей
13 990
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