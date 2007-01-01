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Стул обеденный Nia, сине-зеленый

Артикул: CH-074-650
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Nia сине-зеленый — стиль и комфорт для вашего интерьера

Обеденный стул Nia сине-зелёного цвета привнесёт яркий акцент и уют в любое пространство. Его эргономичный дизайн с мягким сиденьем, поддерживающей спинкой и удобными подлокотниками идеально подходит для долгих обедов, встреч или отдыха.

Материалы и удобство. Обивка из ткани букле добавляет текстуры и создаёт приятные тактильные ощущения, делая стул особенно комфортным для сидения. Мягкое сиденье обеспечивает дополнительное удобство, а подлокотники создают ощущение поддержки и уюта, идеально подходя для длительного пребывания за столом.

Функциональность и мобильность. Стул оснащен поворотно-возвратным механизмом на 360°, что позволяет свободно вращаться вокруг своей оси. Эта функция особенно удобна для обеденной зоны, где часто требуется легкость движений и адаптивность к разным положениям. Механизм автоматически возвращает стул в исходное положение, что сохраняет порядок и аккуратный вид в интерьере.

Стиль и универсальность. Сине-зелёный цвет букле и элегантный дизайн делают стул Nia идеальным выбором для современных и скандинавских интерьеров. Он отлично впишется в гостиную, столовую или рабочую зону, добавляя выразительный цветовой акцент и стиль.

Стул Nia — это сочетание комфорта, функциональности и современного дизайна, что делает его прекрасным решением для создания уютной и стильной обеденной зоны.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина590 мм
  • Глубина645 мм
  • Высота885 мм
  • Высота до сиденья495 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки20.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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