Характеристики товара
Описание
Обеденный стул Patrys — это удачное сочетание минималистичного дизайна и практичного комфорта. Модель с мягкой спинкой и сиденьем обеспечит удобную посадку как за семейным обедом, так и в кафе или ресторане. А вертикальная строчка добавляет эстетики и подчеркивает геометрию стула. Обивка выполнена из шенилла — мягкого и приятного на ощупь материала с бархатистой текстурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к выцветанию и легкостью в уходе, что делает его отличным выбором для ежедневного использования. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 120 кг, что подтверждает её практичность и надежность. Металлические ножки окрашены в чёрный цвет и снабжены подпятниками, защищающими напольное покрытие от царапин и предотвращающими скольжение. Благодаря бордовой обивке и аккуратному силуэту, стул гармонично впишется в любой современный интерьер. Подходит для кухни, гостиной, спальни, а также будет уместен в кафе или ресторане.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина475 мм
- Высота830 мм
- Ширина сиденья475 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Высота посадочного места 500 мм
- Вес4.84 кг
- Материал сиденьяшенилл
- Допустимая нагрузка120
- Цветбордовый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкашенилл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки21.80 кг
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет