Настоящее фото товара Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл
Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 1Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 2Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 3Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 4Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 5Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 6Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 7Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл - фото 8

Стул обеденный Patrys, бордовый, шенилл

Артикул: CH-084-141
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Patrys — это удачное сочетание минималистичного дизайна и практичного комфорта. Модель с мягкой спинкой и сиденьем обеспечит удобную посадку как за семейным обедом, так и в кафе или ресторане. А вертикальная строчка добавляет эстетики и подчеркивает геометрию стула. Обивка выполнена из шенилла — мягкого и приятного на ощупь материала с бархатистой текстурой. Шенилл отличается высокой износостойкостью, устойчивостью к выцветанию и легкостью в уходе, что делает его отличным выбором для ежедневного использования. Конструкция рассчитана на максимальную нагрузку до 120 кг, что подтверждает её практичность и надежность. Металлические ножки окрашены в чёрный цвет и снабжены подпятниками, защищающими напольное покрытие от царапин и предотвращающими скольжение. Благодаря бордовой обивке и аккуратному силуэту, стул гармонично впишется в любой современный интерьер. Подходит для кухни, гостиной, спальни, а также будет уместен в кафе или ресторане.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина475 мм
  • Высота830 мм
  • Ширина сиденья475 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Высота посадочного места 500 мм
  • Вес4.84 кг
  • Материал сиденьяшенилл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветбордовый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкашенилл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки710 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Вес упаковки21.80 кг
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

