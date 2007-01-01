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Настоящее фото товара Стул поворотный Бона Стиль, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул поворотный Бона Стиль, синий
12 оценок
9 990
Товар в корзине. Перейти
Стул поворотный Бона Стиль, синий - фото 1Стул поворотный Бона Стиль, синий - фото 2Стул поворотный Бона Стиль, синий - фото 3

Стул поворотный Бона Стиль, синий

Артикул: CH-088-447
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья360 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Эта элегантная и функциональная модель для дома, офиса и общественных пространств. Стул оснащён механизмом вращения сиденья на 360 градусов, что делает его удобным для повседневного использования. Модель органично вписывается в интерьеры кафе, барных зон, кофеен и ресторанов формата Хорека. Тонкие линии конструкции и аккуратная форма спинки придают стулу современный и лёгкий внешний вид, а глубокая посадка обеспечивает комфорт даже при длительном сидении.

Сиденье и спинка выполнены на прочном металлокаркасе с наполнением из высококачественного пенополиуретана различной толщины и обтянуты тканью. Основание представляет собой цельносварной каркас из овальной стальной трубы 40х20 мм с полимерным покрытием, дополненный поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов. Конструкция отличается устойчивостью и рассчитана на регулярную эксплуатацию. Максимальная допустимая нагрузка — до 100 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота865 мм
  • Ширина сиденья360 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Вес8.1 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиний
  • Обивкамикровелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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