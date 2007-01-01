Характеристики товара
Описание
Эта элегантная и функциональная модель для дома, офиса и общественных пространств. Стул оснащён механизмом вращения сиденья на 360 градусов, что делает его удобным для повседневного использования. Модель органично вписывается в интерьеры кафе, барных зон, кофеен и ресторанов формата Хорека. Тонкие линии конструкции и аккуратная форма спинки придают стулу современный и лёгкий внешний вид, а глубокая посадка обеспечивает комфорт даже при длительном сидении.
Сиденье и спинка выполнены на прочном металлокаркасе с наполнением из высококачественного пенополиуретана различной толщины и обтянуты тканью. Основание представляет собой цельносварной каркас из овальной стальной трубы 40х20 мм с полимерным покрытием, дополненный поворотной площадкой с функцией вращения на 360 градусов. Конструкция отличается устойчивостью и рассчитана на регулярную эксплуатацию. Максимальная допустимая нагрузка — до 100 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина630 мм
- Высота865 мм
- Ширина сиденья360 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Вес8.1 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсиний
- Обивкамикровелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет