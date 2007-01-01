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Настоящее фото товара Кресло Прест О, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Прест О, серый
12 оценок
4 190
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Кресло Прест О, серый

Артикул: CH-088-300
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина565 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло имеет высокую эргономичную спинку и сиденье с увеличенной мягкой подушкой. Механизм регулирует глубину сиденья. Максимальная нагрузка - 120 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина565 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота930/1070 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья480/570 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки574 мм
  • Высота упаковки574 мм
  • Глубина упаковки252 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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